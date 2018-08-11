بالصور.. مصر تعترض سفينة "تهريب مخدرات" بقناة السويس

العالم - مصر

وأوضحت الداخلية المصرية، في بيان أصدرته أمس الجمعه عقب العملية، التي وصفتها بـ"الضربة الأمنية الناجحة ضد تجار ومهربي المواد المخدرة"، أنه "أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول حاوية على متن إحدى البواخر لدى مرورها بقناة السويس قادمة من أحد الموانئ متجهة إلى إحدى الدول الأجنبية ومشمولها المستندي بضائع عامة ومستلزمات طبية".

وأشار البيان إلى أن "تلك الحاوية تحتوي على خلاف الحقيقة شحنة كبيرة من أقراص الترامادول المخدرة"، كما أكدت التحريات "اعتزام التشكيلات العصابية الدولية إعادة تهريبها للبلاد بطرق مختلفة".

وتابعت الداخلية أنه "عقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والجهات المعنية في هذا الشأن وتم إيقاف الباخرة وضبط الحاوية وإنزالها بميناء شرق بورسعيد، وأسفرت جهود تلك اللجنة المشكلة لتفتيشها عن ضبط شحنة كبيرة من أقراص الترامادول المخدرة بلغت 80 كرتونة بداخلها 4600000 قرص مخدر.

المصدر: الداخلية المصرية