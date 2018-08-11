انفجار بمصنع عسكري في مدينة سالزبوري البريطانية

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ونقلت صحيفة "صن" عن ممثل لشرطة ويلتشير قوله "إن الحريق الناجم عن الانفجار تم إخماده، ويعمل مركز الإسعافات الأولية بمكان الحادث… في حين قتل شخص ونقل آخر إلى المستشفى في حالة حرجة".

وقالت التقارير إن السلطات بدأت تحقيقا في سبب الحادث الذي تم احتواؤه ولا يشكل خطرا على الناس في المنطقة.

وتصنع شركة تشيمرينج كاونترميجرز منتجات لحماية السفن والطائرات الحربية، بما في ذلك أنظمة رادارات للقوات المسلحة البريطانية.

يشار إلى أن مبنى المصنع يبعد ثلاثة أميال فقط عن المختبر الكيميائي البريطاني "بورتون داون".

المصدر: سبوتنيك