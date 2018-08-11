زيمبابوي.. المعارضة تسلم المحكمة اعتراضها على انتخابات الرئاسة

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وحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" فقد فاز منانجاجاوا الحليف السابق لروبرت موغابي وزعيم الاتحاد الوطني الافريقي - الجبهة الوطنية الحاكم بأغلبية 50.8 بالمئة من الأصوات مقابل 44.3% لمرشح المعارضة نلسون تشاميسا في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 30 يوليو في زيمبابوي.

وأمام المحكمة الدستورية 14 يوما لتتخذ قرارها في حين تأجل أداء الرئيس اليمين، وفق ما أفاد وزير العدل زيامبي زيامبي، بعد ان كان مقررا الأحد.

بينما أكد الرئيس المنتخب ثقته بالنتيجة مكررا ان الإنتخابات كانت "نزيهة وشفافة".