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زيمبابوي.. المعارضة تسلم المحكمة اعتراضها على انتخابات الرئاسة

زيمبابوي.. المعارضة تسلم المحكمة اعتراضها على انتخابات الرئاسة
السبت ١١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

سلمت حركة التغيير الديمقراطي المعارضة في زيمبابوي المحكمة الدستورية في هراري اعتراضها على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 30 يوليو وفاز فيها زعيم الحزب الحاكم ايمرسون منانجاجوا.

العالم - افريقيا

وحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" فقد فاز منانجاجاوا الحليف السابق لروبرت موغابي وزعيم الاتحاد الوطني الافريقي - الجبهة الوطنية الحاكم بأغلبية 50.8 بالمئة من الأصوات مقابل 44.3% لمرشح المعارضة نلسون تشاميسا في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 30 يوليو في زيمبابوي.

وأمام المحكمة الدستورية 14 يوما لتتخذ قرارها في حين تأجل أداء الرئيس اليمين، وفق ما أفاد وزير العدل زيامبي زيامبي، بعد ان كان مقررا الأحد.

بينما أكد الرئيس المنتخب ثقته بالنتيجة مكررا ان الإنتخابات كانت "نزيهة وشفافة".

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