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مصرع 11 حاجًا في حادث مروري بالسودان

مصرع 11 حاجًا في حادث مروري بالسودان
السبت ١١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

لقي 11 حاجًا سودانيًا مصرعهم، إثر حادث مروري بولاية نهر النيل، شمال شرقي البلاد.

العالم - السودان

وأفادت قناة الشروق السودانية (مقربة من الحكومة) أمس الجمعة “باصطدام باص سفري كان يقل حجاج الولاية بشاحنة لنقل البضائع نتيجة للتخطي الخاطئ”.

وكان الحجاج في طريقهم إلى ميناء سواكن (شرق) ومنها إلى الأراضي المقدسة، وفق المصدر ذاته.

وبحسب القناة، “تمكنت السلطات من إسعاف المصابين (دون تحديد أعدادهم) بمستشفى مدينة عطبرة (شمال)”.

وأعلن وزير الإرشاد السوداني، أبوبكر عثمان، الجمعة، وصول 17 ألف حاج سوداني إلى الأراضي المقدسة”، وفقًا لوكالة السودان الرسمية للأنباء.

وأوضح عثمان أن “11 ألف حاج سوداني وصلوا إلى مدينة مكة المكرمة، إلى جانب وصول 6 آلاف إلى المدينة المنورة”.

وأشار إلى “عدم وقوع وفيات للحجاج بالمشاعر المقدسة”.

ويبلغ تعداد السودانيين المتوجهين لأداء شعيرة حج هذا العام 35 ألف حاج، وفقاً للحكومة.

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