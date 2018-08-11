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440 مصابا في احتجاجات واسعة النطاق في بوخارست

440 مصابا في احتجاجات واسعة النطاق في بوخارست
السبت ١١ أغسطس ٢٠١٨ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة Agrepres المحلية، أن عدد المصابين خلال احتجاجات مواطنين رومان يعيشون في الشتات، تجمعوا من دول مختلفة في العاصمة بوخارست، ارتفع يوم الجمعة إلى 440 شخصا.

العالم - أوروبا

وقالت الوكالة إن من بين المصابين، 24 من رجال الدرك، و 65 من المدنيين استدعت إصاباتهم نقلهم إلى المستشفيات.

وبعد تفريق معظم المحتجين، اضطرت الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه لإطفاء الحرائق، بعدما أشعل المتظاهرون النار في صناديق القمامة.

ودان الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الأعمال "الوحشية" لرجال الدرك وطالب بتوضيحات من وزير الداخلية.

واندلعت في بوخارست أمس الجمعة احتجاجات على نطاق واسع، طالب خلالها المتظاهرون بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وتشكيل حكومة من التكنوقراط، واستقلال القضاء، وتشكيل برلمان بمجلس واحد بدلا من المجلسين الحاليين، يكون مشكلا من 300 عضو، 100 منهم يمثلون مواطني رومانيا في الشتات.

وأعرب المحتجون عن عدم رضاهم على النظام الضريبي الحالي ودعوا إلى إصلاح نظامي التقاعد والمساعدات الاجتماعية، وإلى تنمية الاقتصاد والزراعة والأعمال الحرة. وفي الوقت نفسه، دافعوا عن الديمقراطية وتطوير علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

ومنعت الشرطة المتظاهرين من المرور في الشوارع المجاورة للساحة الرئيسية في المدينة - ساحة النصر، فردوا بإلقاء زجاجات المياه على رجال الشرطة، الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، كما قالت السلطات.

المصدر: RT

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