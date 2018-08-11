ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في اليونان إلى 94 شخصا

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وقالت الهيئة، في بيان اليوم السبت 11أغسطس/ آب، إنه "وصل عدد الضحايا في الوقت الحالي إلى 94 شخصا".

وذكر البيان أنه تم العثور على جثث متفحمة، لم يتم التعرف على هويتها.

وشهدت اليونان في النصف الثاني من شهر يوليو/ تموز الماضي أسوأ حرائق منذ عشر سنوات.

وتم إعلان حالة الطوارئ في منطقة أتيكا المحيطة بالعاصمة اليونانية أثينا. وفقد رجال الإطفاء السيطرة على الحرائق بسبب هبوب رياح شديدة، ما تسبب بخروج الوضع عن السيطرة.

وكان وزير الحماية المدنية، نيكوس توسكاس، قد تقدم باستقالته من المنصب، في 4 أغسطس الجاري، في أعقاب حرائق الغابات الذي استعر الشهر الماضي.

وعرض توسكاس من قبل استقالته بعد الحرائق التي نشبت في 23 يوليو/ تموز في بلدة ماتي الساحلية الصغيرة شرقي العاصمة أثينا لكن رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس رفض قبولها.