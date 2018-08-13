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وزير المالية الروسي: سنزيد اعتمادنا على عملات أخرى بدلا من الدولار

وزير المالية الروسي: سنزيد اعتمادنا على عملات أخرى بدلا من الدولار
الإثنين ١٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي وزير المالية أنطون سيلوانوف إن بلاده ستقلص من تعاملاتها بالدولار الأمريكي وستزيد اعتمادها على عملات دول أخرى في التبادلات التجارية.

العالم - أوروبا

وأوضح سيلوانوف في حوار مع قناة "روسيا 1"، يوم الأحد، أن العقوبات الأمريكية على بلاده هي السبب في هذا التوجه، مشيرا إلى أن الدولار بات "أداة خطرة في التجارة الدولية".

وأشار أن بلاده ستواصل تخفيض الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية، وتدرس الانتقال إلى استخدام العملات المحلية في تجارة النفط.

واعتبر ان عقوبات واشنطن على بلاده "سيرتد على الأمريكيين".

وأمس السبت كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطط لاستخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية البينية الخارجية مع دول مثل الصين وروسيا وإيران وأوكرانيا.

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن انتقد استخدام الولايات المتحدة الدولار كأداة سياسية.

المصدر: الأناضول

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