وسيلة نقل لأول مرة في الشرق الأوسط في بلد عربي.. تعرف عليه

أعلن رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية خالد عليوة ، شحن أول أتوبيس يعمل بالكهرباء على متن سفينة من ميناء شنغهاي الصينية، في طريقه إلى الإسكندرية.

وقال عليوة في تصريح له، إنه من المقرر أن يصل الأتوبيس لميناء الإسكندرية خلال أيام، تمهيدا لدخوله الخدمة على طريق الكورنيش في الإسكندرية.

وأوضح أن الأتوبيس يتسع لـ 90 راكبا، وفيه مكيف، ومزود بخاصية التتبع و"wifi"، وكرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة، ويبلغ سعره 4 ملايين جنيه ما يعادل (250 ألف دولار).

وأضاف رئيس هيئة نقل الركاب، أن السرعة القصوى للأتوبيس تصل لـ80 كيلومترا في الساعة، وقوة المحرك "300 كيلووات" بما يعادل 430 حصانا، ويعمل ببطارية تشحن من 3 إلى 4 ساعات تتيح له السير 250 كيلو مترا من دون تشغيل التكييف.

ووقعت الهيئة العامة لنقل الركاب، في يناير الماضي، عقدا لتوريد 15 أتوبيسا، تعمل بالكهرباء مع شركة "BYD" الصينية، لتصبح الإسكندرية أول مستخدم للأتوبيس الكهربائي في مصر والشرق الأوسط.

المصدر: RT