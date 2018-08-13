البث المباشر

وسيلة نقل لأول مرة في الشرق الأوسط في بلد عربي.. تعرف عليه

وسيلة نقل لأول مرة في الشرق الأوسط في بلد عربي.. تعرف عليه
الإثنين ١٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

العالم -

أعلن رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية خالد عليوة ، شحن أول أتوبيس يعمل بالكهرباء على متن سفينة من ميناء شنغهاي الصينية، في طريقه إلى الإسكندرية.

وقال عليوة في تصريح له، إنه من المقرر أن يصل الأتوبيس لميناء الإسكندرية خلال أيام، تمهيدا لدخوله الخدمة على طريق الكورنيش في الإسكندرية.

وأوضح أن الأتوبيس يتسع لـ 90 راكبا، وفيه مكيف، ومزود بخاصية التتبع و"wifi"، وكرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة، ويبلغ سعره 4 ملايين جنيه ما يعادل (250 ألف دولار).

وأضاف رئيس هيئة نقل الركاب، أن السرعة القصوى للأتوبيس تصل لـ80 كيلومترا في الساعة، وقوة المحرك "300 كيلووات" بما يعادل 430 حصانا، ويعمل ببطارية تشحن من 3 إلى 4 ساعات تتيح له السير 250 كيلو مترا من دون تشغيل التكييف.

ووقعت الهيئة العامة لنقل الركاب، في يناير الماضي، عقدا لتوريد 15 أتوبيسا، تعمل بالكهرباء مع شركة "BYD" الصينية، لتصبح الإسكندرية أول مستخدم للأتوبيس الكهربائي في مصر والشرق الأوسط.

المصدر: RT

روابط ذات صلة

ظهور نادر للـ"بهلول " في مصر

وفاة الحالة السابعة بين الحجاج المصريين في السعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالفيديو.. قنص 3 سعودين في جيزان و4 مرتزقة في الجوف

نشرة بانوراما: آية الله خامنئي: لن نتفاوض مع اميركا ولن تقع حرب

حرس الثورة الإسلامية يكرم مراسل قناة العالم

وسيلة نقل لأول مرة في الشرق الأوسط في بلد عربي.. تعرف عليه

المغرب تخالف السعودية في عيد الأضحى!

عبد الله غول: ترامب يمثل تهديدا عالميا

منحة بقيمة 17 مليون دولار من البنك الدولي لشباب غزة

شاهد..صاروخ بالستي جديد على العمق السعودي

وقفة احتجاجية في إب تنديدا بمجزرة اطفال ضحيان بصعدة

أزمة تركيا تؤثر على الاقتصاد الأوروبي

وفاة الحالة السابعة بين الحجاج المصريين في السعودية

هكذا تختار "خروف العيد" السليم..

سوريا: وفاة منسق الجماعات المسلحة والمقرب من الجولاني..من هو؟

أكثر من 100 صحيفة أمريكية تستعد لصد حرب ترامب "القذرة"

وثائق تفضح تورط “ابن زايد” بدعم “ولاية سيناء” بملايين الدولارات

الامن يستتب في سوريا.. واللاجئون على طريق العودة

ماذا قال ظريف عن الحوار مع امريكا؟

العدوان السعودي يرتكب أربع جرائم في أقل من 4 ساعات

شاهد..الاقتحامات والأطماع الاحتلالية الجديدة في الأقصى

حقائق هامة لا تعرفها عن اليوم العالمي للأعسر..

الأکثر مشاهدة