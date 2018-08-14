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فيينا تتقدم على ملبورن كأفضل مدينة يمكن العيش فيها

فيينا تتقدم على ملبورن كأفضل مدينة يمكن العيش فيها
الثلاثاء ١٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

للمرة الأولى أزاحت العاصمة النمساوية فيينا مدينة ملبورن الاسترالية من صدارة المؤشر العالمي لرفاهية العيش الذي وضعته وحدة إيكونوميست إنتليجينس، ليعزز إدعاء فيينا بأنها أكثر مدينة ممتعة يمكن العيش فيها.

العالم - أوروبا

وعلى مدى سنوات كان التنافس شديدا بين المدينتين في المسح السنوي الذي يشمل 140 مركزا حضريا، مع تشبث ملبورن باللقب في السنوات السبع الماضية. وفي هذا العام، ساعد تراجع التهديد بشن هجمات متشددين في أوروبا الغربية وكذلك انخفاض معدل الجريمة في المدينة في دفع فيينا إلى الترتيب الأول.

وتتصدر فيينا عادة تصنيفا أكبر للمدن من حيث نوعية الحياة تجريه شركة ميرسر للاستشارات. وهذه هي المرة الأولى التي تتصدر فيها فيينا استطلاع إيكونوميست إنتليجينس الذي بدأ بشكله الراهن في عام 2004.

وعلى الطرف الآخر من المؤشر، ظلت دمشق في الترتيب الأخير تليها داكا عاصمة بنجلادش ولاجوس في نيجيريا. ولا يشمل الاستطلاع عددا من العواصم الأكثر خطورة في العالم مثل بغداد وكابول.

وقالت إيكونوميست إنتليجينس في بيان عن التقرير الذي ينشر يوم الثلاثاء ”رغم تأثر المدن في أوروبا بانتشار تصور عن تهديد الإرهاب في المنطقة في العامين الأخيرين، والذي أدى إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، شهد العام الماضي عودة إلى الوضع الطبيعي“.

وأضاف البيان ”نجحت فيينا التي تنافس على اللقب منذ فترة طويلة في أن تحل محل ملبورن بسبب زيادة تقييمها في فئة الاستقرار“.

 

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