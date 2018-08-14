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وزير الطاقة : الاستثمارات السويسريه مرحب بها في ايران

وزير الطاقة : الاستثمارات السويسريه مرحب بها في ايران
الثلاثاء ١٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان اليوم الثلاثاء؛ إنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب بالاستثمار ات السويسريه في قطاع الطاقة الشمسية وتؤكّد على ضرورة تعزيز التعاون في قطاع المياه والكهرباء بين البلدين.

العالم - ايران

وقال اردكانيان خلال لقائه السفير السويسري ماركوس لايتنر بأنّ التعاون الثنائي بين الجانبين بدأ في قطاع المياه والكهرباء منذ 15 سنة حيث تم توقيع اتفاق ثنائي بينهما في الثمانينيات.

وأشار وزير الطاقة الى تأسيس لجنة عمل مشتركة بين طهران وبيرن لدراسة ومتابعة التعاون الثنائي.

واوضح أردكانيان ان أحد مجالات التعاون بين البلدين يتمثل في قطاع الطاقة المتجددة حيث يتسنى للشركات السويسرية عبر توظيف البنى التحتية الايرانية والإستفادة من محطات الطاقة الشمسية المتواجدة في البلاد بيع الطاقة الى دول الجوار ومنها أفغانستان.

وتابع اردكانيان بأنّ تأسيس محطات صغيرة لانتاج الطاقة بواسطه المياه وإدارة شؤون المصبّات المائية وتحلية المياه وتكرير مياه الصرف الصحي والتعاون مع المراكز الاقليمية العاملة في شؤون ترشيد مياه المدن إضافة الى ترشيد المياه الحدودية اُدرجَت ضمن البرامج والمشاريع التي ستتعاون ايران وسويسرا فيها.

وأعرب السفير السويسري لدى طهران ماركوس لايتنر عن إرتياحه لهذا التعاون الثنائي معرباً عن أمله بأن تزداد نسبته خاصة في مجال المياه.
 

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