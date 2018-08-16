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ترامب يلغي توجيها أصدره أوباما بشأن الهجمات السيبرانية

ترامب يلغي توجيها أصدره أوباما بشأن الهجمات السيبرانية
الخميس ١٦ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسوما يلغي بموجبه التوجيه الرئاسي السري لسلفه باراك أوباما الذي نظم في استخدام الأسلحة السيبرانية ضد معارضي الولايات المتحدة.

العالم - الاميركيتان

وبحسب سبوتنيك، فقد أوضحت مصادر الصحيفة أن إلغاء التوجيه المعروف باسم التوجيه السياسي الرئاسي رقم 20 لعام 2012 يعني تخفيف القيود المفروضة على شن هجمات سيبرانية ضد معارضي أمريكا.

وأشارت الصحيفة إلى أن محتويات هذه الوثيقة بقيت سرية حتى عام 2013، عندما كشف الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن عن عدد من المواد السرية المتعلقة بعمل أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.

ومن المنتظر الكشف عما إذا كانت إدارة ترامب قد أقرت قواعد جديدة بدلا من القواعد الملغاة. ورفضت مصادر "وول ستريت جورنال" التعليق على هذه المسألة، في إشارة إلى ضرورة الحفاظ على السرية.

ووفقا للصحيفة، من المتوقع أن يساهم إلغاء توجيه عام 2012 في دعم العمليات العسكرية ومنع التدخل الأجنبي في الانتخابات وسرقة الملكية الفكرية. ووصفه أحد المحاورين من الإدارة بأنه "خطوة هجومية إلى الأمام".

وكانت أنباء أشارت في وقت سابق إلى أن القيادة الإلكترونية الأمريكية أنشأت مجموعة عمل خاصة لمواجهة أنشطة روسيا في الفضاء السيبراني. وتم تعزيز الحماية في الفضاء السيبراني في الولايات المتحدة وسط اتهامات لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية في عام 2016 ومحاولات التدخل في انتخابات الكونغرس المقبلة في عام 2018.

 

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