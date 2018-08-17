منع سفينة إسرائيلية من الرسو في ميناء تونسي..إليكم التفاصيل

العالم - تونس

من جهتها، قالت شركة "زيم" الإسرائيلية إن "السفينة المعنية ليست تابعة لزيم، ولا تستأجرها"، وفقا لما نقله موقع "واللا" العبري للأخبار.

ووفقا للجدول الزمني الظاهر على موقع "ZIM" الإلكتروني، في الخامس من أغسطس الجاري، كان من المفترض أن تصل السفينة إلى ميناء "رادس" في تونس، ولكن بعد ذلك دعت منظمة "TACBI"، الحكومة التونسية إلى منع السفينة من دخول المياه الإقليمية للبلاد.

وقال المحامي ناتي روم، مؤسس منظمة "ليف هاعولام"، ضد مقاطعة الكيان ان "للأسف، لم يكن من المستغرب سماع هذه الأخبار، زيم مثل العديد من الشركات الإسرائيلية، لا تزال تتضرر من قبل حركات المقاطعة".

وأضاف: "تواصل منظمتنا إجراء اتصالات مع المواطنين في جميع أنحاء أفريقيا الذين لا يستسلمون لإملاءات حركة "BDS"، ويريدون معرفة الحقيقة حول ما يحدث في إسرائيل".

يشار إلى أن الحملة التونسية من أجل المقاطعة الثقافية والأكاديمية للكيان الصهيوني (TACBI) نشرت على موقعها الالكتروني، الخميس الماضي، بيانا جاء فيه "أعلم الاتحاد العام التونسي للشغل أن السفينة "كورنيليوس- أ" الـمؤجرة من قبل شركة النقل البحري الإسرائيلية زيم قد عادت في النهاية أدراجها.