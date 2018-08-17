النائب عن الطائفة المسيحية الآشورية في ايران: لايمكن الوثوق باميركا

العالم - ايران

واضاف بت كليا، ان اميركا لم تكن محل ثقة ليس اليوم فقط وانما طيلة التاريخ واذا رغب بلد ما تحقيق الازدهار فانه لاينبغي له الوثوق باميركا.

وتابع: ان مايكتسب الاهمية حاليا يتمثل بضرورة الحفاظ على التضامن والوحدة في الداخل والاعتماد على طاقاتنا الذاتية من اجل تحقيق التقدم والازدهار واستعراض قدراتنا امام العالم والتصرف بشكل بحيث تفهم شعوب العالم اننا ملتزمون بمبادئنا وقيمنا.

ولفت الى ان الحظر الاميركي لم يبدأ اليوم أو أمس بل ان الاميركيين فرضوا الحظر على ايران منذ 40 عاما والسؤال المطروح هو ماذا حققوا من حظرهم لحد الآن وماذا يستطيعون تحقيقه فيما بعد.

واشار الى ان قائد الثورة اكد انه لايمكن الوثوق باميركا حيث ان الاتفاق النووي كان ثمرة للمفاوضات الا ان الجميع رأى النتائج حيث ان اميركا لم تلتزم بتنفيذ الاتفاق اثناء وجودها فيه ومن ثم انسحبت منه.

واعتبر انه لايمكن الوثوق بالاوروبيين ايضا، موضحا انه رغم تصريحاتهم حول ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي الا ان شركاتهم قطعت علاقاتها مع ايران بعد انسحاب اميركا من الاتفاق.