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الدولي الایراني مرتضى بور علي كنجي یوقع عقدا لعامین مع اوبن البلجیكي

الدولي الایراني مرتضى بور علي كنجي یوقع عقدا لعامین مع اوبن البلجیكي
الجمعة ١٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

وقع مدافع المنتخب الوطني الایراني لكرة القدم مرتضى بور علي كنجي عقدا لعامین مع فریق اوبن البلجیكي.

العالم - رياضة 

وكان بور علي كنجي قد اجرى مفاوضات مع فریق 'ترابزون سبور' التركي لم تثمر بسبب الخلاف حول المركز الذي كان من المقرر ان یلعب فیه.

وقال بور علي كنجي في تصریح له بعد توقیعه العقد مع اوبن، ان اللعب في اوروبا كان بالنسبة لي هدفا وحلما على الدوام. انني انظر الى المستقبل دوما والتحدیات التي امامي، كما اشكر فریق اوبن لثقته بي.

یذكر ان اللاعب مرتضى بور علي كنجي (26 عاما) لعب سابقا في فرق 'نفط طهران' و'تیانجین تدا' الصیني و'السد' القطري.

وخاض هذا اللاعب لغایة الان 25 مباراة دولیة مع المنتخب الوطني الایراني من ضمنها مباریات الموندیال الاخیر في روسیا، وسجل هدفین في مباریاته الدولیة.

یشار ایضا الى ان فریق اوبن خسر مباریاته الثلاث في الدوري البلجیكي لغایة الان ویحتل المرتبة الاخیرة بین فرق هذا الدوري البالغ عددها 16 فریقا. 

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