البث المباشر

موريتانيا.. انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات النيابية والمحلية

موريتانيا.. انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات النيابية والمحلية
الجمعة ١٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

انطلقت فجر الجمعة في موريتانيا، الحملة الدعائية التمهيدية للانتخابات النيابة والمحلية المقررة مطلع سبتمبر/أيلول، وسط مشاركة واسعة من الأحزاب وتنافس غير مسبوق.

العالم - افريقيا

ونظمت الأحزاب المشاركة مهرجانات دعائية في مختلف مدن البلاد وفي العاصمة نواكشوط، استمرت حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة.

وشهدت المهرجانات الافتتاحية للحملة مداخلات لمختلف قادة الأحزاب، استعرضوا فيها برامجهم الانتخابية. 

وترأس الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز المهرجان الافتتاحي لحملة حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم. 

وقال في كلمة أمام آلاف أنصار حزبه: "إن مسيرة 9 سنوات من البناء، أوقفت الذين انتهجوا الفوضى، وصدمت طموحاتهم بجدار الشعب الذي وقف بقوة إلى جانبنا". 

وأضاف ولد عبد العزيز: "إن دعاية المغرضين ضدنا لا تصمد أمام الواقع".  واستعرض في الوقت نفسه الانجازات التي حققها خلال السنوات الماضية. 

وعبر قادة أحزاب المعارضة في مهرجانات منفصلة عن استيائهم مما وصفوه بـ"انحياز من الحكومة والسلطات التنفيذية للحزب الحاكم على حساب قوى المعارضة". 

وقال رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" الإسلامي، محمد محمود ولد سيدي، إن أحزاب المعارضة تشارك في هذه الانتخابات "دون أي ضمانات بشفافيتها". 

بدوره، حث رئيس حزب "التحالف الشعبي التقدمي" مسعود ولد بلخير، الجميع إلى العمل من أجل تعزيز تلاحم المجتمع. 

وتستمر الحملة الدعائية مدة أسبوعين.  ويشارك في الانتخابات 98 حزبا سياسيا من أصل 102 عدد الأحزاب السياسية في البلاد. 

وتتنافس الأحزاب على 157 مقعدا برلمانيا، 87 منها يجري انتخابها عبر نظام النسبية، و70 بنظام الأغلبية. 

كما يجري التنافس على لأول مرة على 13 مجلسا جهويا (مجالس محلية للتنمية) أما في المجالس المحلية (البلدية) فيجري التنافس على فيها على 219 بلدية في عموم البلاد. 

ويبلغ عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية مليونا و 400 ألف و663 ناخبا، فيما يصل عدد المراكز الانتخابية 4035 مركزا انتخابيا. 
 

روابط ذات صلة

حبس ناشط مناهض للعبودية وسياسي معارض في موريتانيا

موريتانيا تعلن تضامنها الكامل مع السعودية ضد كندا

اكتمال التحضيرات لفتح المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا

البشير يتوجه لموريتانيا لمناقشة أزمة "البوليساريو"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

موريتانيا.. انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات النيابية والمحلية

الكنيسة المصرية تمهل الأديرة غير المعترف بها شهرا لـ "التقنين والخضوع"

الخارجية العراقية تصدر بياناً بشأن الضربات الجوية التركية في سنجار

"النهضة" التونسية تستنكر تصريحات أحد أعضائها ضد السبسي

بشرى سارة لعشاق المعكرونة!

بالفيديو.. دولة القانون والفتح على أعتاب الإعلان عن الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي

الدولي الایراني مرتضى بور علي كنجي یوقع عقدا لعامین مع اوبن البلجیكي

اعتراف سعودي رسمي: مقتل 3 جنود سعوديين عند الحدود مع اليمن

تشديد النيران على المسلحين على حدود إدلب

صنعاء..دعوة للمشاركة في مسيرة "أمريكا والسعودية صناع الغلا"

النائب عن الطائفة المسيحية الآشورية في ايران: لايمكن الوثوق باميركا

مصادر: محكمة تركية ترفض مجدداً الإفراج عن القس الأمريكي

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:43 بتوقيت غرينتش

ايران تشارك في 15 فرعا رياضيا في الالعاب الاسيوية

الاحتلال يعتدي على مسيرات العودة شرق القطاع

محلل تركي شهير: اميركا فشلت في الاجماع العالمي ضد ايران

شاهد مدرعة نادرة لدى "قوات النمر" السورية

طيران العدو الاسرائيلي يخرق الاجواء اللبنانية

مدينة تدمر تتهيأ لاستقبال السياح مجددا!

دي ميستورا بصدد عقد لقاء حول سوريا منتصف سبتمبر

الأکثر مشاهدة