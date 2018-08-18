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جمهورية لوغانسك تتهم أوكرانيا بقصف أراضيها

جمهورية لوغانسك تتهم أوكرانيا بقصف أراضيها
السبت ١٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

اتهمت جمهورية لوغانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم السبت، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها مرة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - اوروبا

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية لوكالة "نوفوستي": إن "القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة مرة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، باستخدام قذائف هاون عيار 82 و 120 ملم".

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مواقع الشرطة الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المنطقة السكنية، بريشيب.

ووفقا للمتحدث، تم إطلاق حوالي 20 قذيفة باتجاه أراضي الجمهورية، لم تسفر عن إصابات في صفوف المدنيين والعسكريين.

يذكر أن مجموعة الاتصال حول أوكرانيا وافقت على نظام جديد لوقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، دخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليو.

وبدأت السلطات الأوكرانية في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير، من نفس العام.

وفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة.

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