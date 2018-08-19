واشنطن تحذر رعاياها من السفر للعراق

العالم - العراق

وقالت الإدارة الأمريكية في تحذير نشرته على موقع وزارة الخارجية الرسمي إن "المواطنين الأمريكيين في العراق معرضون بشكل كبير للعنف والاختطاف"، مبينة ان "مجموعات إرهابية ومتمردة عديدة تنشط في العراق وتهاجم قوات الأمن العراقية والمدنيين بانتظام".

وأضافت أن ما وصفتها بـ"الميليشيات الطائفية قد تهدد أيضا المواطنين الأمريكيين والشركات الغربية في جميع أنحاء العراق" حسبما افاد موقع السومرية نيوز.



وأشارت ألى أن "قدرة الحكومة الأمريكية على توفير خدمات روتينية"، لافتة الى ان "الطوارئ لمواطني الولايات المتحدة في العراق محدودة للغاية".



يذكر ان الولايات المكتحدة الاميركية تصدر بين فترة واخرى تحذيرات لمواطنيها الراغبين بالسفر الى البلدان التي تشهد وضعا امنيا غير مستقرا.