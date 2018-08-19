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شاهد.. ردود فعل تونسية حول ترشيح "بلوم" سفيرا أميركيا بتونس

الأحد ١٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

حذرت أوساط مدنية وسياسية تونسية من التعيين المرتقب من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواطنه القائم بأعمال السفارة الأمريكية بليبيا دونالد بلوم سفيرا فوق العادة ومفوضا للولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس، مؤكدين انه "مهندس للخراب لا غير".

العالم - خاص بالعالم 

والديبلوماسي الامريكي دونالد بلوم القائم بأعمال سفارة بلاده في ليبيا، مرشح اليوم من قبل رئاسة بلاده سفيرا فوق العادة ومفوضا للولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس، في خطوة رأتها أوساط تونسية خطرا على المنطقة.

وشدد رضا الأغا عضو المكتب السياسي لحركة الشعب على انه"يعتبر هذا الرجل قنبلة موقوتة تهدد امن الافراد و امن الشعوب لانه عند العودة الى السيرة الذاتية لهذا الرجل نجده كحقيبة استخباراتية فككت النسيج الاجتماعي للدول العربية والاسلامية ".

سجل الرجل ارتبط بتخريب الأنظمة العربية والإسلامية، وما وجوده في تونس إلا مواصلة لهذه السياسة، هكذا يقول متابعون، محذرين من تبعات هذه التسمية إن فُعلت 

واما صلاح الدين الداودي  المنسق العام لشبكة باب المغاربة للدراسات الإستراتيجية فقد أكد أن" وجوده في تونس هو عنوان التواصل بسياسة التخريب الممنهج واستعمال العامل الارهابي ، وان عام 2019 هو عام استثنائي بسبب وجود انتخابات ثلاثية الجزائر والجزائر وليبيا".

ويعول حقوقيون تونسيون على الحراك الشعبي في التصدي لكل محاولات ضرب المقاومة وتكريس التطبيع مع الكيان الإسرائيلي والتصدي لما بات يعرف بصفقة القرن المطبوخة أمريكيا وإسرائيليا.

وتشهد تونس حراكا شعبيا مستمرا رافضا للسياسات الأمريكية تجاه القدس.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

 

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