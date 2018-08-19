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مصر.. مبادرة جديدة حول عودة مرسي مؤقتا ومراجعة فكر الإخوان

مصر.. مبادرة جديدة حول عودة مرسي مؤقتا ومراجعة فكر الإخوان
الأحد ١٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

طرحت جماعة الإخوان المسلمين بمصر مؤخرا مبادرة جديدة مكونة من عشرة بنود؛ بهدف إخراج الوطن مما اعتبرته "نفقا مظلما" أدخله فيه "الانقلابيون" بحسب قناة الجزيرة.

العالم- مصر

ومن أهم هذه البنود إجراء انتخابات رئاسية جديدة، يدعو لها الرئيس المعزول محمد مرسي، واستعداد الجماعة لإجراء مراجعات حقيقية لمواقفها السابقة، والدعوة لـ "حوار وطني مجتمعي شامل في مناخ صحي".

وقالت الجماعة -في بيانها- إن أفضل طريق للخروج من النفق المظلم هو عودة مرسي إلى سدة الحكم على رأس حكومة ائتلافية يتم التوافق عليها من القوى الوطنية لمدة محددة وكافية، يتم خلالها تهيئة البلاد لإجراء انتخابات حرة نزيهة، تُشرف عليها هيئة قضائية مستقلة، تتوافق عليها القوى الوطنية دون إقصاء أحد.

ورأى خبراء ومراقبون أن الجماعة بهذا الطرح تبدي وللمرة الأولى تجاوزها الحديث عن عودة كاملة "للشرعية" التي يُعبر عنها عادة بضرورة عودة مرسي لاستكمال فترة رئاسته السابقة (ثلاث سنوات) بصلاحيات كاملة.

لكنهم قللوا في الوقت ذاته من جدوى وفاعلية هذا الطرح، في ظل افتقار الجماعة لأوراق قوى تدعم هذه المبادرة.

وأوضح القيادي بالجماعة محمد سودان أن المبادرة تقطع الطريق أمام سيل المبادرات التي أطلقت مؤخرا، ويُطلب من الإخوان الاستجابة لها والتجاوب معها.

ولم ير سودان في حديثه أن الجماعة بطرحها المبادرة تراجعت عما أعلنته في أوقات سابقة من مبادئ ومرتكزات تدعم الشرعية، معتبرا هذا الطرح يرفع ورقة التوت عمن يتهم الإخوان برفض الحلول السياسية أو التجاوب مع أي مسارات تساعد في حلحلة الأزمة.

وعن تزامن طرح المبادرة مع ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة، يقول سودان إن الجماعة تهدف بذلك إلى تذكير المجتمع الدولي بمشاركته في هذه الجريمة من خلال دعمه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي واعترافه به، مشددا على أن الإخوان لن ينسوا دماء الضحايا، ومُصِروُن على القصاص مهما طال الزمن.

بدوره، يرى نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية مختار الغباشي أنه لا جدوى لهذه المبادرة في المشهد الراهن.

ويصف مبادرة الإخوان بأنها "شكل من أشكال السذاجة السياسية"، وتدل بوضوح على افتقار الجماعة للغة السياسة والمرونة الضرورية للخروج من النفق المظلم الذي تريد إخراج الوطن منه.

المصدر : الجزيرة

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