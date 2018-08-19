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بماذا وصفت الخارجية المصرية كوفي عنان؟

بماذا وصفت الخارجية المصرية كوفي عنان؟
الأحد ١٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن، أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية أن "الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان سيظل رمزا وفخر لجميع مؤيدي السلام".

العالم- مصر

وقال أبو زيد: "نحن نأسف بشدة لرحيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان"، معربا عن خالص تعازيه لأسرته وأفريقيا والمجتمع الدولي.

وأضاف "لقد ترك أثرا في تعزيز السلام والتنمية، وسيبقى إلى الأبد رمز واعتزاز لكل أفريقي وكل من يناضل من أجل السلام".

وتوفي عنان، يوم أمس السبت، عن عمر يناهز 80 عاما، ونشرت أسرته وصندوق كوفي عنان بيانا عبر موقع "تويتر"، جاء فيها، أن عنان، الحائز على جائزة نوبل للسلام توفي محاطا بدائرة من أقاربه بعد مرض قصير.

شغل عنان منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بين عامي 1987 و1996، قبل أن ينتخب في الأول من يناير/ كانون الثاني 1997 أمينا عاما للمنظمة الدولية ويصبح ثاني أفريقي يشغل المنصب بعد سلفه المصري بطرس غالي.

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