بولتون يصل الاراضي المحتلة للقاء نتنياهو

العالم - فلسطین

وقال بولتون في تغريدة على "تويتر"، حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية: "أتطلع إلى لقاء رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من المسؤولين اعتبارا من اليوم لمناقشة المخاوف الثنائية وسلسلة من المسائل المرتبطة بالأمن القومي".

ويعقد بولتون اجتماعه مع نتنياهو صباح غدٍ الإثنين، دون نشر التفاصيل المرتبطة بجدوله أو أجندته للمحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين.

وحسب "يديعوت أحرنوت"، قال مسؤول في السفارة الأميركية إن المحادثات مع نتنياهو وغيره من المسؤولين "الإسرائيليين" ستشمل "ملفات أمنية إقليمية".

وأيدت "إسرائيل" كذلك قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والقوى العظمى في 2015، وإعادة فرض العقوبات الامريكية على طهران.