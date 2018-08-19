المغرب.. العفو عن 14 معتقلا في قضايا إرهاب

العالم- المغرب

وقالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين إنها توصلت بمعطيات تفيد أنه بفضل من الله قد استفاد زوال (ظهر) يوم الأحد 19 غشت (أغسطس/آب) 2018 عدد من المعتقلين الإسلاميين بمختلف السجون المغربية من مسطرة (إجراء) العفو .

وكشفت أنه تم الإفراج عن 14 من المعتقلين أغلبهم كان محكوما عليهم بـ 20 سنة سجنا، وبعضهم أكثر، في قضايا إرهاب .

وقالت إن 2 آخرين تم تخفيض مدة الحكم في حقهما من المؤبد (السجن مدى الحياة) إلى 20 سنة.

وأوردت اللجنة أسماء من قالت إنهم أفرج عنهم والسجون التي كانوا يقبعون بها، وبعضهم قضى حوالي 15 عاما من السجن.

ويدور الحديث عن 7 معتقلين بالسجن المركزي بالقنيطرة (شمال)، 2 منهم كان محكوما عليهما بـ22 عاما، و3 كان محكوما عليهم بـ20 عاما، وواحد كان محكوما بـ8 سنوات، تبقى منها سنتين، وآخر محكوما بـ4 سنوات تبقى منها شهرين فقط.

كما طال العفو الملكي -حسب المصدر ذاته- 3 أشخاص بسجن رأس الماء في فاس (وسط)؛ 2 كان محكوما عليهما بـ20 عاما، والثالث محكوما بـ15 سنة تبقى منها شهرين.

كذلك أفرج عن 4 أشخاص بسجن عين السبع (عكاشة) بالدار البيضاء (شمال)؛ 3 منهم كان محكوما عليهم بـ20 سنة سجنا، فيما كان الرابع يقضي حكما بالسجن 30 عاما.

ولم تؤكد الحكومة المغربية رسميا ما أعلنته اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين. وعادة ما تعلن وزارة العدل عن أوامر العاهل المغربي الملك محمد السادس المتعلقة بالعفو عن معتقلين لاسيما خلال المناسبات الوطنية والدينية.

وسبق أن صدر عفوا ملكيا في مناسبات سابقة عن بعض المعتقلين المحكوم عليهم في قضايا إرهاب.

ويحتفل المغرب غدا الإثنين بالذكرى 65 لـ ثورة الملك والشعب التي تؤرخ لنفي الاستعمار للسلطان محمد الخامس جد الملك محمد السادس، ومحاولة تنصيب ملك مكانه وهو ما قوبل بمقاومة المغاربة.

كما يحتفل بعد غد الثلاثاء بذكرى عيد الشباب وهو ذكرى ميلاد الملك محمد السادس، أما عيد الأضحى فيصادف أول أيامه في المغرب الأربعاء المقبل.

(وكالات)