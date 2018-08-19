البث المباشر
مراسل العالم في العراق : الاجتماع تداولي بحسب مصادر وليس لإعلان الكتلة
مراسل العالم : بدء اجتماع المحور الخماسي لاعلان نواة الكتلة الاكبر في بغداد
بدء اجتماع المحور الخماسي لاعلان نواة الكتلة الاكبر
العبادي والصدر والحكيم يصلون الى مقر اجتماع قادة الكتل السياسية في بغداد
مراسل العالم في الحديدة: استشهاد 13 صيادا وجرح 4 آخرين وفقدان 4 إثر غارات استهدفت قاربي صيد بالقرب من جزيرة السوابع
توافد قادة من سائرون والنصر والحكمة والوطنية الى فندق بابل في بغداد لإعلان نواة الكتلة الأكبر
مراسل العالم عن مصدر عسكري في نهم: هجوم مباغت للجيش واللجان على مواقع في جبهة يام وتكبيد المرتزقة خسائر في الأرواح
مراسل العالم عن مصدر عسكري : عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في القرن بـ جبهة نهم ومصرع وجرح العديد منهم
مراسل العالم في الجوف: مصرع وجرح العديد من مرتزقة العدوان في هجوم مباغت للجيش واللجان استهدف مواقعهم في المصلوب
مراسل العالم : مصدر في وحدة الهندسة: تدمير 4 آليات بعبوات ناسفة شرق الدريهمي بـ الساحل الغربي ومصرع من كان على متنها

المغرب.. العفو عن 14 معتقلا في قضايا إرهاب

المغرب.. العفو عن 14 معتقلا في قضايا إرهاب
الأحد ١٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

قالت منظمة حقوقية مغربية إن 14 من المحكوم عليهم في قضايا إرهاب أفرج عنهم اليوم الأحد في إطار عفو ملكي.

العالم- المغرب

وقالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين إنها توصلت بمعطيات تفيد أنه بفضل من الله قد استفاد زوال (ظهر) يوم الأحد 19 غشت (أغسطس/آب) 2018 عدد من المعتقلين الإسلاميين بمختلف السجون المغربية من مسطرة (إجراء) العفو .

وكشفت أنه تم الإفراج عن 14 من المعتقلين أغلبهم كان محكوما عليهم بـ 20 سنة سجنا، وبعضهم أكثر، في قضايا  إرهاب .

وقالت إن 2 آخرين تم تخفيض مدة الحكم في حقهما من المؤبد (السجن مدى الحياة) إلى 20 سنة.
وأوردت اللجنة أسماء من قالت إنهم أفرج عنهم والسجون التي كانوا يقبعون بها، وبعضهم قضى حوالي 15 عاما من السجن.

ويدور الحديث عن 7 معتقلين بالسجن المركزي بالقنيطرة (شمال)، 2 منهم كان محكوما عليهما بـ22 عاما، و3 كان محكوما عليهم بـ20 عاما، وواحد كان محكوما بـ8 سنوات، تبقى منها سنتين، وآخر محكوما بـ4 سنوات تبقى منها شهرين فقط.

كما طال العفو الملكي -حسب المصدر ذاته- 3 أشخاص بسجن رأس الماء في فاس (وسط)؛ 2 كان محكوما عليهما بـ20 عاما، والثالث محكوما بـ15 سنة تبقى منها شهرين.

كذلك أفرج عن 4 أشخاص بسجن عين السبع  (عكاشة) بالدار البيضاء (شمال)؛ 3 منهم كان محكوما عليهم بـ20 سنة سجنا، فيما كان الرابع يقضي حكما بالسجن 30 عاما.

ولم تؤكد الحكومة المغربية رسميا ما أعلنته  اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين. وعادة ما تعلن وزارة العدل عن أوامر العاهل المغربي الملك محمد السادس المتعلقة بالعفو عن معتقلين لاسيما خلال المناسبات الوطنية والدينية.

وسبق أن صدر عفوا ملكيا في مناسبات سابقة عن بعض المعتقلين المحكوم عليهم في قضايا إرهاب.
ويحتفل المغرب غدا الإثنين بالذكرى 65 لـ ثورة الملك والشعب التي تؤرخ لنفي الاستعمار للسلطان محمد الخامس جد الملك محمد السادس، ومحاولة تنصيب ملك مكانه وهو ما قوبل بمقاومة المغاربة.

كما يحتفل بعد غد الثلاثاء بذكرى  عيد الشباب وهو ذكرى ميلاد الملك محمد السادس، أما عيد الأضحى فيصادف أول أيامه في المغرب الأربعاء المقبل.

(وكالات)

روابط ذات صلة

المغرب تخالف السعودية في عيد الأضحى!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مكتب المالكي: غدا سيتم الاعلان عن الكتلة الاكبر

الكشف عن حقيقة التهديد بسحب وزراء "نداء تونس" من حكومة الشاهد

أنقرة: التعاون العسكري مع واشنطن مستمر

المغرب.. العفو عن 14 معتقلا في قضايا إرهاب

نهب صهيو أمريكي للآثار العراقیة بعد الحرب

الناتو يوجه مطلبا لحركة طالبان

اجتماع المحور الخماسي في بغداد لاعلان نواة الكتلة الاكبر

ثاني الميداليات الذهبية للبعثة الايرانية في دورة الالعاب الآسيوية 2018

لم الشمل بين الكوريتين.. بالفيديو.. الجولة 21 من البرنامج الذي اتفقت عليه الكوريتان..

الفياض: لانلتزم بدخول النصر في تحالف محدود

قيادي في حماس: التهدئة مع الاحتلال اضطرارية ومؤقتة

الجيش السوري يدمر تحصينات للإرهابيين ويقضي على عدد منهم بريفي إدلب وحماة

من هو القس الأمريكي محور الخلاف بين أنقرة وواشنطن؟

اليمن : إنكسار زحف لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان في مديرية حيران

أفغانستان تعلن هدنة مشروطة مع طالبان

العبادي يطلب من معصوم دعوة البرلمان الجديد الى الانعقاد

قائد الثورة الاسلامية يعين حجة الاسلام قمي رئيسا لمنظمة الاعلام الاسلامي

أولى ذهبيات ايران في دورة الالعاب الأسيوية 2018

هل أعدمت السعودية الناشطة الحقوقية إسراء الغمغام؟

وزير الدفاع الايراني: أولويتنا تنمية القدرات الصاروخية الدفاعية 

الأکثر مشاهدة