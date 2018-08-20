البث المباشر

مقتل 19 على الأقل في هجوم شنه متشددون على قرية بشمال شرق نيجيريا

مقتل 19 على الأقل في هجوم شنه متشددون على قرية بشمال شرق نيجيريا
الإثنين ٢٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

قتل 19 شخصا على الأقل في هجوم شنه متشددون على قرية في شمال شرق نيجيريا حسب ناج من الهجوم.

ويمثل الهجوم أحدث ضربة لجهود نيجيريا في مواجهة جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش الارهابي في غرب أفريقيا ارتكبه المتشددون في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي.

وعلى مدى الشهور الماضية مني الجيش بأكبر خسائره منذ أعوام كما شهد تغييرات متكررة للقيادات وتمردا لجنود تابعين للقوات الخاصة حسب موقع القدس العربي.

وأوضح الناجي، ويدعى أباتشا عمر، أن المتشددين هاجموا قرية مايلاري في منطقة غوزامالا بولاية بورنو حوالي الساعة الثانية من صباح يوم الاحد بالتوقيت المحلي.

وقال إنه لا يستطيع تحديد ما إذا كان المهاجمون ينتمون لجماعة بوكو حرام أم لتنظيم "داعش" الارهابيين في غرب أفريقيا.

وأضاف أنه أحصى 19 قتيلا لكن أحد عمال الإغاثة في مخيم لإستقبال الناجين طلب عدم نشر اسمه قال إن عدد الضحايا بلغ 63 قتيلا.

وقال عمر إن المهاجمين شوهدوا في القرية قبل ثلاثة أيام من تنفيذ هجومهم. وأضاف أن السكان أبلغوا القوات النيجيرية المتمركزة في بلدة مجاورة لكنها لم تتحرك.

وقال عامل الإغاثة إن المئات من سكان القرى الواقعة في المنطقة فروا إلى مخيم الإغاثة الذي يعمل به ويقع في منطقة مونغونو.

روابط ذات صلة

تظاهرات غاضبة في نيجيريا تطالب بالافراج عن الشيخ الزكزاكي

وفاة 33 طفلا في مخيم شمال شرق نيجيريا خلال 15 يوما

مصير مجهول لـ23 جنديا نيجيريا فقدوا بعد تعرضهم لكمين نصبته بوكو حرام

شاهد.. نيجيريا تؤجل محاكمة الشيخ الزكزاكي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مقتل 19 على الأقل في هجوم شنه متشددون على قرية بشمال شرق نيجيريا

صالحي یجدد موقف طهران الداعم لمسار السلام والاستقرار في افغانستان

ترودو سيترشّح للانتخابات التشريعية في 2019

هكذا يرد ملك الاردن على الشائعات

الدوري الإيطالي روما يبدأ الموسم بفوز قاتل وانتر يسقط أمام ساسوولو

مسئولة سجن النساء في البحرين تمزّق ملابس العيد المرسلة إلى هاجر منصور

ملك الاردن: ننسق لبسط الاستقرار في جنوب سوريا

الدوري الإسباني ريال يبدأ حقبة ما بعد رونالدو بفوز صعب على خيتافي 2-0

لقاء مرتقب لباتروشيف مع بولتون لبحث الوضع في سوريا

لقاء مرتقب لباتروشيف مع بولتون لبحث الوضع في سوريا

مصادر تكشف... هل يحصل العبادي على ولاية ثانية؟

"أتلانتيس" الألمانية تظل برأسها جراء الجفاف

دورة سينسناتي ديوكوفيتش يحرز اللقب للمرة الأولى

هل نحن امام تصعيد من نوع آخر في الشمال السوري؟

مشاكل جديدة تهدد منطقة اليورو .. والسبب؟

صادرات السلع الایرانیة لباكستان تنمو 66 بالمئة

شاهد.. الاعلان عن تشكيل نواة الكتلة البرلمانية الاكبر

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة والقدس

عمران خان يعد بالتغيير في أول خطاب له بعد توليه منصبه

إطلاق رصاص على السفارة الأمريكية في أنقرة

الأکثر مشاهدة