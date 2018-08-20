هذا ما أكد عليه جبران باسيل في موسكو حول سوريا..

أعلن وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، اليوم الإثنين في موسكو، أن بلاده مهتمة بإنجاح المبادرة الروسية لعودة اللاجئين إلى سوريا، مشيرا إلى أن موسكو أثبتت أنها تتصرف في المنطقة بالفعل لا بالقول.

وقال باسيل: "أود أن أشكر الجانب الروسي على مبادرته في حل مسألة اللاجئين، لأن موقف روسيا هذا يؤكد نهجها المبدئي لتسوية قضايا المنطقة، ونحن مهتمون بنجاح هذه المبادرة وندعمها".

وأضاف وزير الخارجية "ما تفعله روسيا الآن يؤكد دورها التاريخي في المنطقة، وكذلك حقيقة أن روسيا تؤكد هذه المبادئ ليس بالقول بل بالفعل".

وأشار باسيل إلى أن لبنان يعتمد أيضا على مبادئ مكافحة الإرهاب، والدفاع عن مبادئ التعددية والتنوع في المجتمع.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، أنه وفقا للمعلومات الواردة عن الأمم المتحدة، يوجد حاليا 11 مليون سوري من النازحين قسرا، منهم ستة ملايين نازحين داخليا.

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، في 18 يوليو/تموز الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، في 18 يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين، لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.

ووفقا لإحصاءات مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، عاد منذ عام 2015 إلى سوريا 233 ألف لاجئ.

وتشير البيانات المعممة، إلى أن هناك حوالي 7.1 مليون لاجئ سوري مسجلين على أراضي 45 دولة، أعرب 1.7 مليون منهم على الأقل، عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، أغلبهم من لبنان.