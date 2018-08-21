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واشنطن بوست: ستة أسابيع تفصل أميركا عن انهيار اقتصادي كبير!

واشنطن بوست: ستة أسابيع تفصل أميركا عن انهيار اقتصادي كبير!
الثلاثاء ٢١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

نشرت واشنطن بوست مقالا للكاتب جورج ف. ويل بعنوان "انهيار اقتصادي كبير وممتد على الأبواب" يتوقع فيه أن يبدأ بانكماش عندما يعلن البيت الأبيض بعد ستة أسابيع ميزانية 2019 التي يبلغ فيها العجز 1.085 تريليون دولار.

العالم - اقتصاد

وقال الكاتب إن القراءات التاريخية لمؤشرات أسواق الأسهم والنمو الاقتصادي الأميركي وتوسعه يدفعه لترجيح ما ذهب إليه.

وأوضح أن الأداء الاقتصادي الجيد المستمر منذ 2009 كان يجري على حساب المستقبل القريب عبر استدانة الحكومة وتضخم دينها وعجز ميزانيتها، مشيرا إلى أن هذا الدين تضاعف أربع مرات خلال السنوات العشر المنصرمة وسيصبح مساويا للناتج الإجمالي القومي خلال عشر سنوات فقط.

وأضاف أن النخبة السياسية في الولايات المتحدة يمينا ويسارا ظلت تعمل طوال السنوات الماضية على إدارة العجز الضخم بالميزانية العامة –بخفض الضرائب الكبير على المواطنين لكسب أصواتهم- وليس تخفيض هذا العجز أو القضاء عليه، الأمر الذي يلقي العبء على الناخبين في المستقبل.

وسيصادف يوم 15 الشهر المقبل الذكرى السنوية العاشرة لانهيار بنك ليمان براذرز الأميركي للاستثمار وهو رابع أكبر مصرف استثماري في أميركا.

وكان ذلك الانهيار أكبر إعلان للإفلاس.

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