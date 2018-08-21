البث المباشر
مراسل العالم : اطلاق النار على "شرعي هيئة تحرير الشام" المدعو "أبو اليقظان المصري" في قرية برنة بريف حلب الجنوبي الغربي من قبل مسلح مجهول التبعية، بحسب تنسيقيات المسلحين
مراسل العالم في حجة: طيران العدوان السعودي يشن اكثر من 25 غارة على مناطق متفرقة بمديريتي حرض وميدي
مراسل العالم : وحدة سلاح المدفعية تدك تجمعات المرتزقة بالصوح قبالة نجران محققة اصابات مباشرة
مراسل العالم :القوة الصاروخية الصاروخ اطلق على مقر عمليات قوى الغزو بالساحل الغربي
مراسل العالم : القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخ بالستي قصير المدى على تجمعات الغزاة والمرتزقة بالساحل الغربي
مراسل العالم في صعدة: قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية
اسقاط طائرتي تجسس ومصرع مرتزقة بينهم سودانيون في كسر زحف بجيزان
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى
الحكومة المغربية تقرّ مشروع قانون يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية
صواريخ عدة تستهدف العاصمة الأفغانية كابل ولا ضحايا

بوتين يبحث هذا الموضوع هاتفيا مع العاهل الأردني

بوتين يبحث هذا الموضوع هاتفيا مع العاهل الأردني
الثلاثاء ٢١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قضية عودة اللاجئين السوريين.

العالم - الأردن

وجاء في بيان للكرملين أن الجانبين بحثا "مختلف جوانب تسوية الأزمة في سوريا.

وفي هذا السياق جرى التأكيد على التعاون الفعال بين الوزارات والأجهزة المعنية في البلدين. وأعير اهتمام خاص للعمل على ضمان عودة اللاجئين والنازحين السوريين".

وورد في البيان كذلك أن الزعيمين تبادلا التهاني بمناسبة الذكرى الـ 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والأردن، وأعربا عن ارتياحهما للطابع البناء لعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين.

كما هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني بحلول عيد الأضحى المبارك.

 

روابط ذات صلة

ماذا عرض ماكرون على العاهل الأردني بشأن سوريا؟

العاهل الأردني: التصعيد الإسرائيلي مرفوض وحقوق الشعب الفلسطيني مشروعة

بالفيديو.. العاهل الأردني يتناول طعام الإفطار في الشارع

العاهل الأردني يؤكد للعبادي دعم العراق في محاربة الإرهاب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

المغرب يستعين بكندا للكشف عن موارده الطبيعية

كاتب صهيوني يحرّض على كوربين.. بماذا طالب حزبه؟

محادثات روسية مع مصر حول مروحيات كا-52 ك

الدفاع الروسية: سنواصل التعاون العسكري مع إيران

"صدام" يتجول في شوارع تعز ويحدث ردود أفعال واسعة!!

ماهي التطورات الاخيرة في ادلب

منظمة مصايد الأسماك الإيرانية: أميركا تختلق الشبهات باستمرار حول الصيد الإيراني بالخليج الفارسي

مسلمو "درانسي" يؤدون صلاة العيد في أجواء روحانية بفرنسا!

تسييس الحج ... الأهداف و العواقب

ما هي رسالة المناورات البحرية الإيرانية في مضيق هرمز؟

بوتين يبحث هذا الموضوع هاتفيا مع العاهل الأردني

كابول.. لا يوجد من العيد إلا اسمه

ما اهمية الطريق التجاري بين القرم وبحر قزوين؟

فلسطين.. تعميق الاستيطان انعكاس لسياسة "صفقة ترامب"

قرار جمهوري من الرئيس المصري تزامنا مع عيد الأضحى

الهند.. نزوح أكثر من مليون شخص بسبب الفيضانات

بيونغ يانغ: التوقيع على إعلان انتهاء الحرب الكورية "ضروري"

كيف تفاعلت الصحافة العربية مع أول مقاتلة ايرانية محلية الصنع؟

بالفيديو.. من هم المعفیین من قانون التجنيد الالزامي في المغرب؟!

تحرير 19 أسيرا من الجيش واللجان الشعبية في اليمن

الأکثر مشاهدة