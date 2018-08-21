بوتين يبحث هذا الموضوع هاتفيا مع العاهل الأردني

العالم - الأردن

وجاء في بيان للكرملين أن الجانبين بحثا "مختلف جوانب تسوية الأزمة في سوريا.

وفي هذا السياق جرى التأكيد على التعاون الفعال بين الوزارات والأجهزة المعنية في البلدين. وأعير اهتمام خاص للعمل على ضمان عودة اللاجئين والنازحين السوريين".

وورد في البيان كذلك أن الزعيمين تبادلا التهاني بمناسبة الذكرى الـ 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والأردن، وأعربا عن ارتياحهما للطابع البناء لعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين.

كما هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني بحلول عيد الأضحى المبارك.