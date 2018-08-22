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زوج يلقي بزوجته من الطابق الخامس لإنجابها البنت الرابعة

زوج يلقي بزوجته من الطابق الخامس لإنجابها البنت الرابعة
الأربعاء ٢٢ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

خيم الحزن على منطقة القطامية في القاهرة الجديدة، بعدما أقدم زوج على إلقاء زوجته من شرفة الطابق الخامس، أمام أطفالهما لتسقط جثة هامدة بعد خلاف نشب بينهما بسبب إنجابها البنت الرابعة.

العالم -مصر

وقالت والدة الزوجة إن "ابنتها تنجب إناثا فقط وبعدما قامت بولادة ابنتها الرابعة، قام زوجها برميها من الشرفة من الدور الخامس فسقطت جثة هامدة."

وتضيف أن ابنتها ربة منزل تزوجت منذ 8 سنوات، حيث كان زوجها دائم الخلاف معها لأنه يريد منها ولد، مشيرة إلى أنه بعد ولادة ابنته الرابعة جاءت والدته وطلبت منه السفر معها حتى تزوجه بأخرى تنجب له الولد الذي يريده.

وأكد شهود العيان أن زوج الضحية قام بضربها ضربا مبرحا لأكثر من ساعتين قبل رميها من الشرفة، وحاول الجيران التدخل إلا أن الباب كان مغلقا، وعقب الواقعة نقلت جثة ربة المنزل إلى المشرحة، وألقت الشرطة القبض على المتهم.

المصدر: مصراوي

 

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