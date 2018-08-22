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بغداد تطالب باستثناءات من عقوبات واشنطن على طهران

بغداد تطالب باستثناءات من عقوبات واشنطن على طهران
الأربعاء ٢٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

قال مسؤولون عراقيون إن بغداد ستطلب من واشنطن السماح لها بعدم التقيد ببعض العقوبات الأمريكية المفروضة على جارتها طهران، في ظل الروابط التجارية الوثيقة بين البلدين.

العالم-العراق 

وباتت بغداد في موقف حرج، بعدما قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعادة فرض العقوبات على طهران، وهدد فرض عقوبات على الدول التي لن تتقيد بالعقوبات المفروضة.

وسيمثل طلب بغداد للإعفاء من العقوبات تغيرا مهما في الأساليب السياسية، التي يتبعها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وقال الأخير إن بغداد ستحترم كافة العقوبات الأمريكية، لكنه واجه انتقادات حادة من خصومه.

وأبلغ المسؤولون لـ "رويترز" أن وفدا سيسافر إلى واشنطن لطلب إعفاءات من تطبيق العقوبات، لكنهم لم يفصحوا عن موعد الزيارة.

ويخشى المسؤولون العراقيون من حدوث نقص في السلع الأساسية إذا التزمت بغداد بجميع العقوبات. فقد يسبب ذلك اضطرابا سياسيا في البلاد.

ويستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران، تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية والمكيفات وقطع غيار السيارات.

وبلغت قيمة البضائع، التي استوردها العراق من إيران نحو ستة مليارات دولار في الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس 2018، ما يمثل نحو 15% من إجمالي واردات العراق في 2017.

واستهدفت العقوبات الأمريكية، التي دخلت حيز التطبيق في وقت سابق من الشهر الجاري، تجارة إيران في الذهب وغيره من المعادن النفيسة، ومشتريات طهران من الدولار الأمريكي وقطاع السيارات في البلاد. وسيبدأ سريان بقية العقوبات في نوفمبر.

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