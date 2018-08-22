Facebook "تحارب" الحسابات الشخصية في روسيا وإيران..والسبب؟

العالم - أسيا و الباسفيك

وأضافت الشركة: "تم اليوم حذف العديد من الصفحات والمجموعات والحسابات لأنها قامت بنشاطات منسقة زائفة وغير صحيحة في Facebook وInstagram.

وأشارت الشركة، إلى أن" بعض هذه النشاطات تعود لإيران وبعضها الآخر، لروسيا".

وزعمت "فيسبوك" بأن نشاطات روسيا "مرتبطة بالاستخبارات العسكرية الروسية"، وهي تتركز على نشر المعلومات المضللة الموجهة إلى الولايات المتحدة.

وأضافت: "قمنا بحذف الصفحات والمجموعات والحسابات التي قد تكون مرتبطة بمصادر متصلة بالاستخبارات العسكرية الروسية، وهو أمر ثبت للولايات المتحدة".

وأما التأثير الإيراني، فكان موجها حسب فيسبوك نحو الشرق الأوسط، حيث إن الحسابات الايرانية تناهض الكيان الصهيوني و العدوان السعودي ومؤيدة للفلسطينيين.

مشيرة إلى أنها "لم تكتشف وجود رابط أو تنسيق بين أصحاب هذه النشاطات".

وتابعت: "جرى على هذه الحسابات استخدام نفس التكتيك المتمثل في تشكيل شبكة حسابات تقوم بالتضليل، بخصوص ماهية النشاط الذي تمارسه".

وقال مارك زوكربيرغ رئيس شركة Facebook للصحفيين إن "الأمن مسألة لا يمكن حلها بالكامل".