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الجزائر...هذا ماجاء في برقية بوتفليقة لملك المغرب

الجزائر...هذا ماجاء في برقية بوتفليقة لملك المغرب
الأربعاء ٢٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

جدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، "حرصه الثابت" على مواصلة العمل مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، على "توطيد أواصر الأخوة والتضامن وحسن الجوار"

العالم - الحزائر

جاء ذلك في برقية بعث بها بوتفليقة إلى الملك السادس، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، امس.

وأوضحت الوكالة أن البرقية هي للتهنئة بمناسبة الذكرى 65 لـ"ثورة الملك والشعب" (تؤرخ لنفي الاستعمار الفرنسي للسلطان محمد الخامس، جد الملك محمد السادس، ومحاولة تنصيب آخر مكانه، وهو ما قوبل بمقاومة شعبية)، و"عيد الشباب" (ذكرى ميلاد الملك محمد السادس).

وهنّأ الرئيس الجزائري المغرب بالمناسبتين، وأكد حرصه على التعاون بما يحقق طموحات شعبي البلدين نحو "المزيد من التطور والنماء".

وعلى مدار العقود الماضية، وقعت عدة أزمات بين الجزائر والرباط، خصوصًا بشأن إقليم الصحراء، الذي يراه المغرب جزءًا لا يتجزأ من أراضيه، ويتهم الجزائر بدعم جبهة "البوليساريو"، التي تسعى إلى تحقيق انفصاله.

ومنذ عام 1994، ما تزال الحدود البرية بين البلدين الجارين مغلقة.

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