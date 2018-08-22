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هكذا سيشق بوتين الولايات المتحدة كما توضح خارجيتها !

هكذا سيشق بوتين الولايات المتحدة كما توضح خارجيتها !
الأربعاء ٢٢ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى شق الولايات المتحدة.

العالم-الأميريكيتان

ونقلت جريدة "فزغلاد" الروسية عن ويس ميتشل، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا واوراسيا، قوله إن بوتين يعمل على شق الولايات المتحدة باستخدام أدوات الثوار الروس الذين قاموا بالثورة في عام 1917.

ويعتزم الرئيس الروسي تحقيق هدفه عبر تفعيل "خطوط الصدع الجيولوجي في المجتمع الأمريكي" بحسب مساعد وزير الخارجية الأمريكي.

وزعم مسؤول الخارجية الأمريكية أن روسيا تستخدم نفس أدوات العمل التخريبي التي استخدمها "البلاشفة" بعد تطويرها في عصر التقنية الرقمية.

ولم تتحقق آمال الإدارات الأمريكية السابقة —يقول ميتشل- إذ إن روسيا أصبحت منافسا خطيرا للولايات المتحدة مثلها في ذلك مثل الصين.

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