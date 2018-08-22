بولتون: واشنطن تنشد تغيير سلوك الحكومة الايرانية!!

العالم-الاميركيتان

وقال بولتون في مؤتمر صحفي بالقدس، حيث أجرى محادثات مع زعماء من كيان الاحتلال الاسرائيلي: "لنكن واضحين، تغيير النظام في إيران ليس سياسة أمريكية. لكن ما نريده هو تغيير هائل في سلوك النظام".

وكان بولتون قد أشار في الماضي إلى أنه على الحكومة الأمريكية الضغط من أجل تغيير الحكم في إيران، لكنه عاد في مايو الماضي ليؤكد أن ذلك لا يندرج في سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد خطیب صلاة الاضحى في طهران آیة الله السید احمد خاتمي اليوم أن ایران لن تتفاوض مع أمیركا، مستنكرا سلوكها تجاه الاتفاق النووي وقال: انظروا كیف تعاملت امیركا مع الاتفاق النووي؟ موضحا ان جمیع رؤساء الولایات المتحدة كانوا يرجون التفاوض مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، لكن النتیجة هي ما ترونها الیوم.

واعتبر خطیب صلاة عید الاضحى ان الشعب الایراني اثبت على مر العقود الاربعة الماضیة انه لایقهر لتمسكه بمحور الولایة الذی سیمكنه من الوقوف صامدا بوجه الاعداء.

واضاف آیة الله السید احمد خاتمي ان المؤمن لابد الا یخشى العدو ولایشعر بالیأس امامه واضاف ان الشعب الایرانی اثبت على مر السنوات الـ40 الماضیة انه لایقهر وقادر على التغلب على اعدائه.