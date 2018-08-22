البث المباشر
نقل سجين الرأي البحريني الشيخ زهير عاشور من زنزانته في سجن جو إلى جهة مجهولة
قنص 5 سعوديين و 76 مرتزقاً لهم خلال الـ48 ساعة الماضية
ألمانيا تشترط على أردوغان: وقف "إشعال الحرب" في سوريا مقابل مساعدات
محامي ترامب السابق يقر بترتيب دفعات مالية تهدف إلى التأثير على العملية الانتخابية
روسيا تتخلى عن الدولار الأمريكي في صفقات الأسلحة
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على نقاط وتجمع مرتزقة العدوان السعودي في مديرية التحيتا بالساحل الغربي
مراسل العالم: قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية يتمكنون من تطهير سوق منطقة الجبلية بالكامل
مراسل العالم: تدمير 3 آليات للجيش السعودي ومصرع اكثر 5 جنود خلال كمين محكم نفذه الجيش اليمني واللجان الشعبية
لافروف: كل القوات الأجنبية الموجودة في سوريا من دون إذن دمشق عليها أن تغادر
مصرع القيادي المرتزق سيف احمد صالح العمري الحجوري المكنى "ابوسعد الحجوري" بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهة علب

سوريا تدين البيان الغربي: هدفه تبرير استخدام الإرهابيين للأسلحة الكيميائية

سوريا تدين البيان الغربي: هدفه تبرير استخدام الإرهابيين للأسلحة الكيميائية
الأربعاء ٢٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

أدانت سوريا بشدة البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا والمملكة المتحدة اليوم وما جاء فيه شكلا ومضمونا مؤكدة أن حملة التهديدات والنفاق والتضليل التي تلجأ إليها هذه الدول ضد الجمهورية العربية السورية تأتي في إطار استمرار دعمها المعلن للمجموعات الإرهابية المسلحة.

العالم - سوريا 

وبحسب "سانا " قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح له: "إن الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة تلجأ مرة أخرى إلى شن حملة تهديدات ونفاق وتضليل معروفة الأهداف ضد الجمهورية العربية السورية وذلك في إطار استمرار دعمها المعلن للمجموعات الإرهابية المسلحة بما في ذلك بشكل أساسي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له".

وأوضح المصدر أن: هذه الحملة الجديدة من التهديدات العدوانية التي تضمنها بيان أصدرته الدول الثلاث هذا اليوم تأتي إثر الإنجازات التي حققها الجيش السوري وحلفاؤه والقوات الرديفة في جميع أنحاء سوريا  او التي أظهرت بشكل لا لبس فيه هزيمة حلفاء الدول الغربية من الإرهابيين أمام إرادة شعب سوريا الذي التف حول قيادته وجيشه في جهد بطولي لاستعادة وحدة أرض سوريا وتأكيد وقوفه ضد الإرهاب.

وقال المصدر: إن سوريا أكدت مرارا وتكرارا أنها تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية أمرا لا أخلاقيا وأنها تدين استخدامها في أي مكان وتحت أي ظرف كان وضد أي كان وتكرر سوريا أنها لا تمتلك أي أسلحة كيميائية وذلك في إطار تنفيذها لالتزاماتها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي أعلمت الجهات الدولية بأن سوريا قد نفذت التزاماتها في هذا المجال.

وبين المصدر أنه: أصبح واضحا للرأي العام العالمي أن سوريا لم تستخدم أسلحة كيميائية في أشد معاركها ضراوة مع المجموعات الإرهابية المسلحة وأن من استخدم هذه الأسلحة هي المجموعات الإرهابية المسلحة بدعم غربي مباشر ومن قبل دول في المنطقة ومنها تركيا والسعودية وقطر.

وأضاف المصدر: إن استمرار دعم هذه الدول للجماعات الإرهابية وتزويدها بالأسلحة الكيميائية ودفعها لاستخدام هذه الأسلحة في الغوطة وخان العسل ومحافظات إدلب وحلب وأماكن أخرى قد انكشف أمره وأن الرأي العام العالمي لن يتم تضليله بمثل هذه البيانات السخيفة التي لا تستحق الحبر الذي كتبت فيه.

وقال المصدر: إن سوريا قامت خلال الأيام القليلة الماضية بإعلام الجهات الدولية ذات الصلة عن استعدادات تقوم بها التنظيمات الإرهابية المسلحة لاستخدام الغازات السامة في عدة مناطق في سوريا وإن بيان هذه الدول ما هو إلا دعم مسبق لأي عدوان كيميائي قد تقوم به هذه التنظيمات الإرهابية خلال الأيام القليلة القادمة لاستخدام ذلك ذريعة للعدوان على سوريا كما فعلت في عدوانها الثلاثي الغاشم بتاريخ 14 نيسان 2018.

وأكد المصدر أن الدولة السورية هي الأكثر حرصا على عدم سفك دماء السوريين وعلى استعادتهم أمنهم ووحدة أرضهم من خلال تسوية أوضاع المسلحين والتوصل إلى مصالحات وطنية بعيدا عن الحرب والدمار.

واختتم المصدر تصريحه بالقول: إن سوريا تدين بشدة بيان هذه الدول وما جاء فيه شكلا ومضمونا لأن هدفه الأساسي هو تبرير استخدام التنظيمات الإرهابية للأسلحة الكيميائية ولأنه يهدف إلى إطالة أمد الحرب على سوريا ودعم التنظيمات الإرهابية التي تهاوت وتشرذمت إثر الانتصارات الساحقة التي حققها الجيش العربي السوري خلال الأسابيع والأشهر الماضية.

روابط ذات صلة

روسيا: أمريكا تعرقل مكافحة الإرهاب بادلب وترفض كل ماهو إيجابي لسوريا

مسؤول روسي: روسيا تعزز التعاون العسكري مع سوريا

سوريا.. ما بعد الانتصار

سوريا: أهالي درعا يعيشون فرحة عيد الأضحى المبارك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

المانيا تطرح نظاماً مستقلاً عن أمريكا للتعامل مع ايران+فيديو

الجسر اقتصادي للحل في سوريا مرتبط بملف إعادة الإعمار

بعد الولايات المتحدة، افغانستان تؤكد عدم المشاركة في اجتماع موسكو

"العلاج بشد الرأس".. وهم يبيعه المحتالون!

آسياد 2018.. ايران تقفز الى المركز الرابع بعدد الميداليات

اين قادة العرب من ازالة ترامب للقدس من طاولة المفاوضات

شاهد: الرياح أسرار تكشف باب الكعبة المخفية!!

الفنانة السورية سوزان نجم الدين تشكو "ديمراقطية ترامب"!

لاتوقف هنا.. وادي "المغضوب عليهم" في مكة المكرمة!!

صالحي: بريطانيا ستحل بدل اميركا في تحديث مفاعل اراك

الدفاع الروسية تستعرض نتائج العملية العسكرية في سوريا

البابا يواجه ضغوطاً حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال!!

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش

قوات "الناتو" تستعد لإجراء أكبر مناورات عسكرية

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30 بتوقيت غرينتش

قطر تستضيف غرينبلات وكوشنير لبحث "صفقة القرن"

السودان يعلن عن إجراءات لوقف تدهور الاقتصاد بعد عيد الأضحى

السجن 14 عاما لمواطنين أمريكيين في فيتنام بتهمة محاولة قلب نظام الحكم

مقتل الاسقف المصري يهز الرأي العام القبطي

سوريا تدين البيان الغربي: هدفه تبرير استخدام الإرهابيين للأسلحة الكيميائية

الأکثر مشاهدة