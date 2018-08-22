أنقرة: عدم اكتراث أمريكا بالقضاء التركي غير مقبول

العالم - تركيا

وفي بيان دعا إبراهيم كالين الولايات المتحدة لاحترام استقلال القضاء التركي في واحد من أشد ردود أنقرة حتى الآن على الانتقادات الموجهة لها بسبب احتجاز برانسون.

وقال كالين "حكم القانون يسري في تركيا وقضية أندرو برانسون مسألة قانونية. هناك عملية قانونية مستمرة مرتبطة بهذا الشخص".

وأضاف "قطعا نجد أن عدم اكتراث الولايات المتحدة، التي تطرح مطالب معينة، بالعملية القانونية غير مقبول".

وجاءت تصريحاته بعد أن قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي إن تركيا ارتكبت "خطأ كبيرا" بعدم الإفراج عن برانسون.

