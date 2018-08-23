اختفاء ناقلة قبالة سواحل غرب أفريقيا

العالم - أفريقيا

وقالت شركة الشحن "لوتس شيبنج" ومقرها في العاصمة اليونانية أثينا أمس الأربعاء في بيان إن الإتصال إنقطع مع الناقلة "بانتيلينا" وكانت على بعد حوالي 17 ميلاً من ميناء ليبرفيل في الجابون.

وقالت "أنجيلا أوجانيسيان" رئيسة وكالة "لالكاني" الجورجية لتشغيل الأطقم البحرية إن إثنين من روسيا و17 من جورجيا على متن الناقلة.

وقالت إنها لا تعرف أي معلومات حتى الآن عن مصير الناقلة أو ما إذا كان قراصنة إختطفوها.

وأكدت الحكومة الجورجية أن 17 جورجياً يعملون على الناقلة.

وقالت وكالة الإعلام الروسية للأنباء نقلاً عن السفارة الروسية في الجابون إن روسيين يعملان على الناقلة وإنها على إتصال بأقاربهما.

ولم تدل شركة لوتس بتفاصيل عن شحنة الناقلة التي تنقل النفط أو المواد الكيماوية.