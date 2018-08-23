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الحرب الأميركية الصينية تستعر..

العملاق الأسيوي يرد علي واشنطن في دقائق

العملاق الأسيوي يرد علي واشنطن في دقائق
الخميس ٢٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، بداية تطبيق رسوم جمركية جديدة على المنتجات الصينية، في خضم حرب تجارية مستعرة بين واشنطن وبكين التي سارعت إلى الرد بالمثل بعد دقائق من القرار الأميركي.

العالم- الأميركيتان

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن رسوما أميركية جديدة مشددة على منتجات صينية مستوردة بقيمة 16 مليار دولار دخلت حيز التنفيذ، الخميس.

وتتهم واشنطن بكين باتباع ممارسات تجارية غير نزيهة، الأمر الذي نفته الأخيرة.

ومع هذه الرزمة الجديدة من الرسوم الجمركية التي قد تليها مجموعة جديدة في سبتمبر تطال 200 مليار دولار من المنتجات الصينية، ترتفع إلى 50 مليار دولار القيمة الإجمالية للواردات الصينية الخاضعة لرسوم بنسبة 25 بالمئة.

وبعد دقائق على بداية تطبيق قرار واشنطن، أعلنت بكين فرض رسوم بقيمة 16 مليار دولار  على منتجات أميركية مستوردة.

(وكالات)

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