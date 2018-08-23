مقتل فتاة أمريكية على يد مكسيكي يثير غضب ترامب

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وقال ترامب في تسجيل فيديو قصير نشره على صفحته في تويتر: "تم فصل شابة رائعة عن عائلتها للأبد. جاء رجل بشكل غير شرعي من المكسيك وقتلها. إننا نحتاج إلى جدار فاصل، كما نحتاج إلى تغيير قوانيننا في مجال الهجرة والحدود".

وأضاف أن هذا المثل هو أحد الأمثلة العديدة".

وتابع: "يحاول الإجرام التسلل إلينا عبر الحدود. وقوانينا هي الأسوأ في العالم، وهي مضحكة تماما".

وشدد الرئيس الأمريكي أيضا على ضرورة تخصيص الأموال لبناء الجدار (بين الدولتين) للعام الجاري، داعيا الأغلبية من الحزب الجمهوري في كلا مجلسي الكونغرس لضمان هذا التمويل. واعترف في الوقت ذاته بأن المعارضة من الحزب الديمقراطي لن توافق على ذلك.

هذا وعبر ترامب عن تعازيه لذوي الطالبة الأمريكية المغدورة.

واتهمت السلطات الأمريكية المهاجر من المكسيك كريستيان ريفيرا (24 عاما) بقتل الطالبة مولي تيبيتس (20 عاما)، مشيرة إلى أن ريفيرا مهاجر غير شرعي، في حين يؤكد محاميه أن موكله متواجد في الأراضي الأمريكية على أساس قانوني.

وكان بناء الجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك من أهم تعهدات ترامب أثناء حملته الانتخابية. وفيما بعد خصص الكونغرس الأمريكي مبلغا لبناء الجدار، لكنه كان أقل بكثير مما كان يأمل به ترامب.

المصدر: نوفوستي