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توقعات مندوب إيران في الأوبك بشأن سياسات ترامب النفطية

توقعات مندوب إيران في الأوبك بشأن سياسات ترامب النفطية
الخميس ٢٣ أغسطس ٢٠١٨ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الهيئة التنفيذية لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إن استخدام احتياطي النفط الأمريكي الاستراتيجي، يزيد من السعر العالمي لهذه السلعة الاستراتيجية فقط.

العالم - ايران

ووفقاً للموقع الإلكتروني لوزارة النفط، قال "حسين كاظم بورأردبيلي" في مقابلة مع شبكة "بلومبرج" الخبرية، إن مبيعات النفط الخام من الاحتياطي الأمريكي، تظهر أن المنتجين الآخرين ليسوا في وضع يسمح لهم بزيادة الإنتاج.

وقال كاظم بورأردبيلي، إن روسيا و السعودية زادتا من إنتاجهما بالاستفادة من احتياطياتهما. انهم يستفيدون ومن خلال العرض الأقل والمؤجل، من البيع بأسعار أعلى.

وصرح مندوب إيران في اوبك مخاطبا الرئيس الامريكي: لقد أخبرتك قبل شهر واحد أنك ستلجأ إلى الاستفادة من احتياطي النفط الخام الامريكي الاستراتيجي، لان السعودية وروسيا غير قادرتين على زيادة إنتاج النفط الخام. 

وتابع كاظم بور أردبيلي متوجها الى ترامب: لماذا تعاني من خيبة أمل شديدة الى هذا الحد ؟ كن هادئاً وحافظ على هدوئك؛ أوقف الحظر  ضد إيران وانضم إلى المحادثات النووية (1 + 5 ) مرة أخرى وتحدث عن المواضيع النووية هناك.

يذكر إن وزارة الطاقة الأمريكية عرضت 11 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد للبيع قبيل سريان عقوبات على إيران من المتوقع أن تؤدي إلى خفض الإمدادات العالمية من الخام .

وأظهر إخطار يوم الاثنين 20 أغسطس أن فترة التسليم لصفقة البيع المقترحة من خامات عالية الكبريت ستكون بين الأول من أكتوبر تشرين الأول والثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني. 

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