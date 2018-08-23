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ترامب يهدد بانهيار الاقتصاد الامريكي

ترامب يهدد بانهيار الاقتصاد الامريكي
الخميس ٢٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس 23 آب/أغسطس، من أن سوق المال قد ينهار إذا قام الحزب الديمقراطي بتوجيه الاتهام إليه بعد أيام من اتهام مدير حملته الانتخابية السابق بالاحتيال.

العالم - الأميركيتان

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لا أعلم كيف يمكن لأحد اتهام شخص قام بعمل رائع"، محذرا من أن "السوق سينهار"، إذا تم توجيه الاتهام إليه خلال استجوابه من قبل الديمقراطيين في حال فازوا بانتخابات مجلس النواب النصفية.

وكان ترامب قد أعرب في وقت سابق، عن استعداده للنظر بإمكانية العفو عن مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت، وجاء ذلك وفقا للصحفي في شبكة "فوكس نيوز" آينسلي إيرهاردت.

وقال إيرهارت في شريط فيديو ظهر على حساب " فوكس نيوز" على تويتر: ترامب ذكر العفو عن مانافورت وقال إنه سينظر في الأمر".

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