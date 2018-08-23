ترامب يهدد بانهيار الاقتصاد الامريكي

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وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لا أعلم كيف يمكن لأحد اتهام شخص قام بعمل رائع"، محذرا من أن "السوق سينهار"، إذا تم توجيه الاتهام إليه خلال استجوابه من قبل الديمقراطيين في حال فازوا بانتخابات مجلس النواب النصفية.

وكان ترامب قد أعرب في وقت سابق، عن استعداده للنظر بإمكانية العفو عن مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت، وجاء ذلك وفقا للصحفي في شبكة "فوكس نيوز" آينسلي إيرهاردت.

وقال إيرهارت في شريط فيديو ظهر على حساب " فوكس نيوز" على تويتر: ترامب ذكر العفو عن مانافورت وقال إنه سينظر في الأمر".