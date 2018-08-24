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شاهد.. بعد اقتراب مشنقة العزل.. ترامب يلتمس البقاء بهذه الذريعة

الجمعة ٢٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان ازاحته عن منصبه ستؤدي الى انهيار الاسواق المالية وان الجميع سيصبحون فقراء جدا. وكان ترامب يرد على سؤال لشبكة فوكس نيوز حول متاعبه القانونية بعد أن اعترف محاميه السابق مايكل كوهن تحت القسم إنه تحرك بتعليمات من ترامب بهدف التأثير على الانتخابات الاميركية. 

العالم - الاميركيتان

بعد ادانة المدير السابق لحملة ترامب الرئاسية بول مانافورت وما كشفه محاميه السابق مايكل كوهين بات الرئيس الاميركي يدرك ان عاصفة عزله عن المنصب تقترب منه.

محامي ترامب السابق مايكل كوهين أقر في محكمة في نيويورك تحت القسم بتهم تضمنت تسديد مبالغ بشكل غير قانوني في الحملة الانتخابية لترامب قبل عامين، مشيرا إلى أن الرئيس كان متواطئا معه بذلك.

وخلال مقابلة مع فوكس نيوز واجه ترامب سؤالا عما إذا كان يعتقد أن الديمقراطيين سيتحركون لعزله إذا تمكنوا من السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال ترامب: "أقول لكم إنه إذا تم عزلي ستنهار الأسواق. أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جدا، لا أعرف كيف يمكن عزل شخص قام بعمل رائع".

بحسب اعترافات محاميه فان ترامب كان على علم بدفع ما مجموعه 280 الف دولار لامرأتين خلال فترة الحملة الانتخابية لشراء صمتهما بسبب قضايا غير اخلاقية ونظرا لأن المبالغ المدفوعة كانت تهدف إلى التأثير على نتيجة الانتخابات تكون قد انتهكت القوانين الأميركية.

واوضح ترامب، "ما فعله كوهين ليس جريمة، المبالغ التي دفعت جاءت من مالي الخاص الذي كان بإمكان كوهين الوصول إليه رغم انني لم أكن على علم بالأمر في ذلك الوقت".

وينص الدستور الأميركي على أن من الممكن عزل الرئيس بتهمة الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى ولم تبت المحكمة العليا فيما إذا كان من الممكن توجيه الاتهام لرئيس البلاد وهو في منصبه كما ان هناك خلاف بين الخبراء القانونيين بان هل مخالفة قواعد التمويل في الحملات الانتخابية جرم يمكن أن يعرض صاحبه للمساءلة.

ومن الناحية الإجرائية تبدأ عملية المساءلة بمجلس النواب وتحتاج الى اغلبية بسيطة غير أن مسألة عزل الرئيس من منصبه تبقى سياسية اكثر من كونها قانونية حيث تتطلب موافقة أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ الذي يهيم عليه اصدقاء ترامب الجمهوريين.
 

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