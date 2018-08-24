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توجيه تهمة مساعدة "داعش" إلى أمريكية كانت متزوجة من أحد المسلحين

توجيه تهمة مساعدة
الجمعة ٢٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

وجهت إلى المواطنة الأمريكية سامانثا سالي (الحسني)، التي كانت متزوجة من أحد عناصر "داعش" وسافرت معه إلى سوريا، تهمة مساعدة التنظيم الإرهابي.

العالم الأميرکيتان

وحسبما أفاد موقع "روسيا اليوم" أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه تم اتهام المواطنة بمساعدة اثنين من عناصر "داعش"، لم تذكر إسميهما، في الحصول على معدات عندما كانت في الولايات المتحدة عام 2014، وبعد التوجه إلى سوريا عام 2015.

وجدير بالذكر أن سامانثا سالي (32 عاما)، أو سامانثا الحسني بعد زواجها، توجهت إلى سوريا مع زوجها موسى الحسني، الذي تقول إنه جلبها إلى هناك عن طريق الخدعة، وانضم إلى صفوف تنظيم "داعش".

وتم إلقاء القبض عليها في سوريا بعد تحرير الرقة من قبضة التنظيم، واحتجزتها "قوات سوريا الديمقراطية" قبل تسليمها للولايات المتحدة في يوليو الماضي للمحاكمة.

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