البث المباشر
مصدر عسكري في نجران: قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي بقصف صاروخي على تجمعاتهم في تبة الخشباء.
حزب الله: ما يقوم به التحالف السعودي الاميركي من قتل ذريع للاطفال والنساء باليمن هي جرائم حرب موصوفة.
هيومن رايتس ووتش: كبار قادة التحالف السعودي يتقاسمون أكبر قدر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المتكررة في اليمن
هيومن رايتس ووتش: القادة السعوديون والإماراتيون الذين تلعب دولهم أدوارا في اليمن يتحملون مسؤولية جنائية محتملة
هيومن رايتس ووتش: الولايات المتحدة اصبحت طرفا في نزاع اليمن منذ مارس 2015 بتوفيرها الدعم المباشر لعمليات التحالف
هيومن رايتس ووتش: على الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أن تعلق فورا مبيعات الأسلحة إلى السعودية
هيومن رايتس ووتش: على دول التحالف السعودي تعويض ضحايا الهجمات غير القانونية في اليمن
هيومن رايتس ووتش: على دول التحالف السعودي الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية في مقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب
هيومن رايتس ووتش: عمل فريق التحقيق بجرائم الحرب في اليمن لم يرق الى المقاييس الدولية للشفافية والنزاهة والاستقلالية
هيومن رايتس ووتش: تحقيقات التحالف السعودي في جرائم الحرب باليمن تفتقر إلى المصداقية وفشلت في إنصاف الضحايا

شاهد: بعد فضح جرائم ترامب الفيدرالية.. ما علاقة بن سلمان وخطورة الامر بالتحقيق؟

الجمعة ٢٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

ذكرت تقارير إعلامية أن مديرين تنفيذيين في صحيفة "ناشونال إنكوايرر"الاميركية قد منحا الحصانة من أجل الإدلاء بشهادتهما حول تورط الرئيس دونالد ترامب في قضية دفع أموال لشراءِ صمت امرأتين ابان الحملة الانتخابية في عام 2016، واثار الرئيس ترامب المخاوف من احتمالات عزله وخضوعه للاستجواب وذلك بعد إدانة اثنين من مساعديه المقربين.

العالم - الاميركيتان

عزل الرئيس الاميركي دونالد ترامب قبل انتهاء فترته الرئاسية بات حديث العالم.. فبعد إدانة مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت بالاحتيال، واعتراف محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية، يواجه ترامب معضلة أخرى بعدما منح المدعي الخاص روبرت مولر الحصانة لمديرين تنفيذيين في صحيفة "ناشونال إنكوايرر" المشهورة بنشر قصص الفضائح من أجل الإدلاء بشهادتهما حول تورط ترامب في قضية دفع أموال لشراء صمت امرأتين تزعمان اقامة علاقة معه.. الأمر الذي  يكشف المزيد من أسرار ترامب ويضيق الخناق عليه.

وأشارت التقارير الاعلامية الى ان الحصانة منحت للرئيس التنفيذي للصحيفة ديفيد بيكر، وهو صديق قديم لترامب، وللمسؤول الرئيسي عن المحتوى في الصحيفة ديلان هوارد، وذلك بعد اعتراف محامي ترامب السابق بانه تعامل مع مالك صحيفة "إنكوايرر"، لدفن القصص التي كان يمكن أن تضر بفرص ترامب في الفوز بالانتخابات الرئاسية.

وأوضحت التقارير ان بيكر قد يكشف الستار عما دار داخل المكتب البيضاوي مع مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، متوقعة أنها ستكون خطيرة جدا على مستقبل التحقيق.

وفي حال تم توجيه الاتهام ترامب بهذه الجرائم الفيدرالية اضافة الى تأكيد مزاعم التواطؤ بين حملته الانتخابية مع الروس فأن عزله قد يبدو حتميا.

وتستلزم مساءلة الرئيس الموافقة بأغلبية قليلة في مجلس النواب، غير أن عزله من منصبه يتطلب موافقة أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.

وعلى مدار تاريخ الولايات المتحدة لم يتم عزل أي رئيس، إلا أن ثلاثة رؤساء أمريكيين واجهوا هذا الخطر، فاستقال أحدهم، وهو ريتشارد نيكسون بعد فضيحة "ووتر جيت" وتورطه في التجسس على الديمقراطيين.

بينما نجا الرئيسان أندرو جونسون وبيل كلينتون من العزل بعد تبرئتهما في مجلس الشيوخ.

 

روابط ذات صلة

شاهد.. بعد اقتراب مشنقة العزل.. ترامب يلتمس البقاء بهذه الذريعة

تعرف على "التاريخ السري لنساء ترامب"!!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شاهد: بعد فضح جرائم ترامب الفيدرالية.. ما علاقة بن سلمان وخطورة الامر بالتحقيق؟

شاهد: بعد الاعدام الجماعي.. الغمغام السعودية تنتظر المصير نفسه، أين حقوق الانسان؟

ريابكوف: روسيا تحترم التواجد الإيراني في سوريا

احتجاج أمام السفارة السعودية في لندن

بعد تجميد طرح أرامكو... السعودية ستلجأ لهذه الوسيلة!

هيومن رايتس واتش: قادة التحالف السعودي مسؤولون عن الجرائم في اليمن

مدينة مكناس المغربية تتجاوز مشكلتي الماء والنفايات

كأس شاي دون سكر ينهي حياة امرأة على يد زوجها

الدوري الايراني برسبوليس يفلت من كمين صنعت نفط ويتعادل معه 1-1

آسياد 2018 تسجيل أول حالة منشطات لمصارع من تركمانستان

تقرير أممي.. هل تجف احتياطات "داعش" المالية بعد انخفاضها؟

طائرات اوريون الروسية بدون طيار إلى الشرق الأوسط

بالصور.. كلب بملامح تشبه البشر!

بومبيو قلق على مصير المسلحين في إدلب

الايرانية "ملائي" تتقلد الفضية في سباق الزوارق بالالعاب الآسيوية

ابتكار خياشيم صناعية تمكن البشر من التنفس تحت الماء

واشنطن تطالب بإدراج شركات وسفن روسية على اللائحة السوداء

الكشف عن أسباب جديدة حول رحيل زيدان عن ريال مدريد

"الكاتشب" يقي الإنسان من أمراض خطيرة جدا

توفر الارضية لرسو السفن بطاقة استيعاب 20 الف طن في ميناء بوشهر

الأکثر مشاهدة