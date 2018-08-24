البث المباشر
مصدر عسكري للجيش اليمني: استهداف تجمعات المرتزقة خلال الزحف الفاشل في كرش بلحج وإعطاب معدل 23 بقذائف المدفع.
مصدر عسكري في لحج: كسر زحف واسع على مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهة كرش وسقوط قتلى وجرحى من المرتزقة.
مراسل العالم: الجهات السورية المختصة خلال تمشيطها لريف الميادين تعثر على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر غربية الصنع ومستودعات أدوية من مخلفات إرهابيي داعش.
مراسل العالم: الجيش السوري يبسط سيطرته على خربة الحاوي في بادية السويداء الشرقية ويواصل عملياته العسكرية ضد ما تبقى من ارهابيي داعش في تلول الصفا.
بوتين: التعاون بين روسيا وتركيا وإيران ودول أخرى أدى إلى إحراز تقدم في التسوية السورية
إنترفاكس: وزير الدفاع الروسي قدم مقترحات لنظيره التركي بشأن تسوية الوضع في شمال غرب سوريا
مصدر عسكري في نجران: قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي بقصف صاروخي على تجمعاتهم في تبة الخشباء.
حزب الله: ما يقوم به التحالف السعودي الاميركي من قتل ذريع للاطفال والنساء باليمن هي جرائم حرب موصوفة.
دي ميستورا يدعو إيران و روسيا وتركيا لإجراء محادثات حول اللجنة الدستورية السورية في جنيف يومي 11 و 12 سبتمبر
هيومن رايتس ووتش: كبار قادة التحالف السعودي يتقاسمون أكبر قدر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المتكررة في اليمن

حبس المعارض المصري البارز معصوم مرزوق و6 آخرين

حبس المعارض المصري البارز معصوم مرزوق و6 آخرين
الجمعة ٢٤ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

قررت النيابة المصرية، اليوم الجمعة، حبس المعارض البارز معصوم مرزوق، و6 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامات بينها "التحريض على التظاهر"، وفق مصدر قانوني.

العالم - مصر

وقال طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن نيابة أمن الدولة العليا (تحقق بقضايا تمس الأمن القومي) قررت اليوم، حبس الدبلوماسي الأسبق معصوم مرزوق و6 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، على أن يتم استكمال التحقيقات الأحد المقبل.

وأوضح العوضي، في تصريحات صحفية، أن النيابة وجهت لهم عدة اتهامات وهي: "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في تمويلها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة التحريض على التظاهر".

وأمس الخميس، أوقفت السلطات الأمنية "مرزوق"، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والأكاديمي يحيي القزاز، و4 معارضين بارزين هم نرمين حسين، وعمرو محمد، وعبد الفتاح سعيد، وسامح سعودي.

وحتى الساعة 7:20 (ت.غ) لم تعلّق السلطات المصرية رسميًا على الواقعة، غير أنها عادةً ما تقول إنها تلتزم بالقانون وحماية حق التعبير عن الرأي.

ومطلع أغسطس/آب الجاري، أطلق "مرزوق" نداءً للشعب يدعو فيه إلى إجراء استفتاء شعبي على استمرار النظام من عدمه، وكذلك الخروج في مظاهرات في 31 أغسطس الجاري، حال عدم قبول النظام مطالبه.

ومرزوق، دبلوماسي أسبق، وصل منصب مساعد وزير خارجية، ومعروف عنه مناهضته للنظام الحالي، وأحد الوجوه اليسارية البارزة التي أعلنت رفضها لتنازل النظام عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وفق اتفاقية جرى توقيعها في 8 أبريل/نيسان 2016.

أمّا الخبير الاقتصادي رائد سلامة، فهو يساري بارز، ومسؤول البرنامج الاقتصادي للمرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، فيما يعد الأكاديمي يحي القزاز، من أبرز الأصوات المعارضة بالبلاد. 

روابط ذات صلة

وفاة الفنان الأردني ياسر المصري عقب حادث سير + صور

ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 39

مقتل الاسقف المصري يهز الرأي العام القبطي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

وزير العدل الايراني: العالم بحاجة لمنظومات قانونية جديدة للتصدي لانتهاك بعض الدول للقانون

ما سبب مساعي محمد بن سلمان للاتصال مع الرئيس الأسد ؟

مقتل قيادي كبير من القوات الموالية للتحالف السعودي

قاسمي: من يدعم المعتدين بالسلاح يجب ان يتحمل مسؤولية جرائمهم

نائب أردني يدعو إلى إزاحة الرياض من الإشراف على الحج

اميريكا تتأهب ..."لين" ستبتلع كبرى جزر أمريكية!

رد فعل حماس على تحذيرات الاحتلال بفرض أبومازن عقوبات جديدة على غزة

الاحد المقبل.. محاكمة علنية للمخلين بالاقتصاد الايراني

تحذير... كارثة "مغناطيسية" تهدد الأرض والخسائر فادحة!

لبحث الملف السوري... ستعقد هذه القمة قريبا في طهران!

موسكو وأنقرة تتفقان على تبسيط نظام التأشيرات

اعتقالات السعودية تطال شيخ قبيلة العتبية.. ماذا فعل؟

حبس المعارض المصري البارز معصوم مرزوق و6 آخرين

بسبب الإمارات والكويت.. التحقيق مع رئيس جزر القمر السابق

الاجهزة الأمنية الاسرائيلية تحذر: عقوبات جديدة لمحمود عباس على غزة الاسبوع القادم

مقام إبراهيم.. ياقوتة من الجنة !

دعوة أممية لإيران للمشاركة في محادثات جنيف بشأن سوريا

ظهور "شاهد ملك" بقضية ترامب والمرأتين!!

الجزائر تعلن رسميا أول حالة وفاة بالكوليرا وإصابة 41 آخرين

المرجعية الدينية العليا في العراق تطالب بمعالجة سريعة لازمة التلوث في البصرة

الأکثر مشاهدة