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غرق ترامب يثير الجدل ...ما هي الحقيقة؟!

غرق ترامب يثير الجدل ...ما هي الحقيقة؟!
الجمعة ٢٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

كشفت مجلة "التايم" الأمريكية حقيقة غلافها "ترامب الغارق" المثير للجدل، الذي أطلقت صورته الدعائية قبل وقت قليل، حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

العالم - منوعات 

ونشرت "التايم" غلاف عددها المقبل في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، للرئيس ترامب، وهو غارق حتى رأسه تقريبا وأسفل منه مكتبه البيضاوي في البيت الأبيض غارقا بكامل محتوياته من أوراق وسماعة هاتف وما إلى ذلك.

وأوضحت المجلة الأمريكية هذا الغلاف، الذي جاء من تصميم، تيم أوبراين، أنه تعبير حي للحالة السوريالية، التي تعيشها الولايات المتحدة، بعد الفضائح العديدة، التي يواجهها ترامب، أبرزها علاقته مع محاميه الخاص، مايكل كوهين، الذي أدانت اعترافته الرئيس الأمريكي.

وقالت إن صورة الغلاف، هي ضمن سلسلة أوبراين التي سبق ونشرها في أكثر من مناسبة، التي كان آخرها في 23 أبريل/ نيسان 2018، والتي كان فيها ترامب يجلس على مكتب ولكن العواصف تطير شعره والأوراق من مكتبه، واتبعتها بغلاف "العاصفة"، التي تطير المكتب من تحت ترامب وسط عاصفة تطير كل أوراقه.

 

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