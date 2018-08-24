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شاهد: ترامب يتلقى صفعة قوية من هذه الدولة بعد ان استفزها!

الجمعة ٢٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

انتقدت حكومة جنوب إفريقيا تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المخالفات الجسيمة بحق المزارعين البيض في البلاد، مشددةً على أنها تستند إلى معلومات خاطئة ومطالبة واشنطن بتوضيحات.

العالم - افريقيا

مجددا يثير الرئيس الأميركي دونالد ترامب غضب واستياء الأفارقة.. فبعد وصفه بعض دولهم بالحثالة في وقت سابق من هذا العام.. صرح انه قلق لقتل مزارعين بيض في جنوب إفريقيا متهما الحكومة بمصادرة أراضيهم وطالبا من وزير خارجيته مايك بومبيو دراسة الأمر عن كثب.

السلطات في بريتوريا سارعت للرد على تصريحات ترامب متهمة اياه بتأجيج التوترات العنصرية، وأكدت رفضها بشكل كامل لما وصفته بالرؤية الضيقة التي لا تهدف سوى إلى تقسيم الأمة وتذكيرها بالماضي الاستعماري حسب تعبيرها متعهدة بأن يكون إصلاحها للأراضي حذرا وشاملا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت: نطالب بإجراء نقاش عام سلمي وشفاف في "مصادرة الأراضي دون تعويض وموقفنا مما يجري في جنوب إفريقيا انها تسلك طريق الخطأ".

وزارة الخارجية الجنوب أفريقية استدعت القائمة بالأعمال الأمريكية جيسي لابين وأبلغتها استيائها من عدم سلوك بلادها الطرق الدبلوماسية، مشيرة الى أن بريتوريا تعمل من خلال البرلمان ومؤسسات أخرى لإيجاد حل لقضية الأراضي. واعتبرت وزيرة الشؤون الخارجية تصريحات ترامب "مؤسفة" وترتكز على "معلومات خاطئة" مطالبة واشنطن "بتوضيحات".

وقال نومفولا موكونيان: "العديد من الدول منحت جنوب أفريقيا مساحة لحل المسائل وما نسعى إليه هو التأكد من أن الجميع يفهم ما هي نية شعب جنوب أفريقيا". 

 رئيس حزب "محاربون من أجل الحرية الاقتصادية" جوليوس ماليما، دعا ترامب لعدم التدخل بشؤون بلاده واصفا إياه بأنه كاذب ومريض. وقال: "نحن أكثر تصميماً بعد تغريدة دونالد ترامب لمصادرة أرضنا بدون تعويض. ليس هناك إبادة جماعية للبيض إنه هراء مطلق. هناك إبادة جماعية للسود في الولايات المتحدة. إنهم يقتلونهم هناك".

وقبل الانتخابات العامة المرتقبة عام 2019، يريد الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا تسريع عملية إصلاح الأراضي التي اعلنها في الأول من أغسطس الجاري من أجل تصحيح ما وصفه بالظلم التاريخي الخطير" الذي ارتُكب بحق الأقلية السوداء في حقبة الاستعمار ونظام الفصل العنصري.

ويسمح التعديل الدستوري بنزع ملكية أراض دون تقديم تعويضات، إذ أن البيض ما زالوا يملكون أغلب الأراضي في البلاد.

 

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