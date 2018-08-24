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واشنطن تلغي200مليون دولار مساعدات مخصصة للفلسطينيين

واشنطن تلغي200مليون دولار مساعدات مخصصة للفلسطينيين
الجمعة ٢٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قرّرت إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصّصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وقال مسؤول كبير في الخارجية للصحافيين إنّه "بتوجيه من الرئيس، غيّرنا وجهة استخدام أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصّصة أساساً لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة. هذه الأموال ستذهب الآن إلى مشاريع ذات أولوية كبرى في أماكن أخرى".

وأضاف إنّ هذا الإجراء اتّخذ بعد "مراجعة برامج المساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة كي يخدم إنفاق هذه الأموال المصالح القومية للأميركيين".

وكانت الولايات المتحّدة قلّصت في كانون الثاني/يناير بنسبة كبيرة مساهمتها المالية في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

والعلاقات بين إدارة ترامب والسلطة الفلسطينية مجمّدة منذ أعلن الرئيس الأميركي في 6 كانون الأول/ديسمبر 2017 اعتراف الولايات المتّحدة رسمياً بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، في خطوة لقيت رفضا من المجتمع الدولي وغضبا فلسطينيا عارما.

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