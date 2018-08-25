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وباء خطير ينتشر في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية

وباء خطير ينتشر في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية
السبت ٢٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

حذر أطباء من مرض طفيلي خطير، بدأ ينتشر في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، قد يؤدي إلى سكتات دماغية، حسب ماذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

العالم - الأمريكيتان

وينتقل داء "شاغاس" عن طريق حشرة تعرف باسم حشرة التقبيل، أو البق المقبّل، ويعود سبب تسميتها إلى أنها تلسع وجوه الناس بالقرب من أفواههم. 

وأفاد المصدر أن الداء انتشر في أمريكا الوسطى والجنوبية، لكنه بدأ يتسلل إلى الولايات المتحدة، لينال من 300 ألف أمريكي، كما وصل عدد مصابيه في إسبانيا إلى 42000 حالة، وهناك حالات أخرى وجدت في إيطاليا وفرنسا وسويسرا وأستراليا واليابان والمملكة المتحدة.

و"شاغاس" مرض طفيلي ينتشر في المناطق المدارية الإستوائية، ويعيش في أمعاء الحشرات قبل انتقاله إلى البشر.

وقد حذرت جمعية القلب الأمريكية في بيان لها، أنه إذا لم يتمكن أطباء أمريكا من التعرف على "شاغاس" وتشخيصه ومعالجته، فقد يؤدي ذلك إلى تفشٍ مدمّر في كل أنحاء البلاد.

وكشفت الجمعية بأن الداء لاينتشر من خلال لدغة الحشرة، وإنما من خلال برازها، وانتقاله إلى جهة العين، معتبرة إياها من الحشرات الليلية، التي تتغذى على دم الثدييات بمن فيهم البشر.

وتشمل أعراض المرض، الحمى والصداع، والتعب والطفح الجلدي، والتورم بالقرب من مكان الإصابة، وقد تتطور أعراضه لتصل إلى مرحلة مزمنة أخطر من سابقتها، تشمل عدة مشاكل منها تضخم القلب وتغير معدل ضرباته، ومن الممكن أن يسبب الداء أيضا مضاعفات في الأمعاء، مثل المريء الموسع أو القولون.

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