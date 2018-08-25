البث المباشر
الرئيس روحاني: الشعب الايراني احبط مؤامرة اللوبي الصهيوني ضده في الكونغرس الاميركي وفي المنظمات الدولية
الرئيس روحاني: لا يراودنا ادنى شك أن الشعب الايراني سينتصر على الاعداء وقد نجح في احباط كل المؤامرات ضد البلاد
أ ف ب: آلاف الروهينغا يتظاهرون في مخيماتهم للمطالبة "بالعدالة" في ذكرى مرور عام على نزوحهم
مراسلة العالم: 44 اصابة منها 24 تم تحويلها للمستشفيات وانتهاك مباشر برصاص الاحتلال الاسرائيلي ضد سيارة اسعاف شمال غزة وتحطم زجاجها.
مصدر عسكري يمني: استعادة سوق الجاح الأسفل بالساحل الغربي بعملية نوعية لمقاتلي الجيش اليمني واللجان الشعبية.
مصدر عسكري يمني: استعادة 8 مواقع كان قد تمركز بها مرتزقة العدوان بمنطقتي فضحة و عشار بـجبهة ناطع في البيضاء.
مصدر عسكري في نجران: إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان في موقع نهوقة
ا ف ب: ترامب يتهم الصين بانها لم تعد تبذل جهدا كافيا في الملف النووي لكوريا الشمالية
ا ف ب: ترامب يلغي زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو لكوريا الشمالية
مصدر عسكري للجيش اليمني: استهداف تجمعات المرتزقة خلال الزحف الفاشل في كرش بلحج وإعطاب معدل 23 بقذائف المدفع.

مفاجأت جديدة في حادث "طفلى ميت سلسيل"

مفاجأت جديدة في حادث
السبت ٢٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

كشف المحامي أحمد جمال الوحيد الذي ثبت حضوره مع محمود نظمى المتهم بقتل نجليه في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"طفلى ميت سلسيل" أن المتهم رفض حضور أي من المحامين بميت سلسيل تحديدا معه جلسة التحقيقات بنيابة شمال المنصورة الكلية.

العالم - مصر

وأشار المحامى إلى انسحاب فريق الدفاع من التحقيق نزولا على رغبة المتهم، مؤكدا أنه باشر معه التحقيق وأثبت حضوره بعد استكماله كافة الإجراءات لأكثر من ساعة قبل وصول محامى ميت سلسيل وانسحابهم جميعا من حضور باقى التحقيقات. 

وأضاف أن 10 محامين من أهالي ميت سلسيل تطوعوا لحضور التحقيقات مع المتهم إلا أنه رفض ذلك قطعيا ورفض توكيل أي محام للحضور معه أثناء التحقيقات، مشيرا إلى أن والد الطفلين غير متزن.

وفي نفس السياق أكد محب المكاوي نقيب المحامين بشمال الدقهلية، أن ما شهدته ميت سلسيل جريمة بشعة يندى لها الجبين، متابعا: "ولو عرض علي أن أكون محامي الأب بعد اعترافاته أبدا لن أترافع عنه".

وأوضح أن نقابة المحامين لم يصدر عنها أي بيان أو قرار يمنع حضور المحامين مع الأب، مشيرا إلى أن حضور محام مع متهمى الجنايات أمر وجوبى حسب قانون الإجراءات الجنائية.

وكان نقيب محامين فرعية دمياط ياسر أبو هندية، أصدر قرارًا بعدم انتداب أي محامي للدفاع عن مرتكبي جريمة مصرع طفلين ميت سلسيل غرقًا في مياه ترعة فارسكور، مؤكدا ضرورة الالتزام بالقرار من قبل جميع المحامين ومن يخالف ذلك سيتعرض للجزاء.

كما أصدر مجلس نقابة شمال الدقهلية، قرارا بمنع انتداب أي عضو من محامين شمال الدقهلية للدفاع عن المتهمين في قضية مقتل الطفلين أبناء مدينة ميت سلسيل.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن الدقهلية أن والد الطفلين اعترف بقتله لولديه بعد قيامه بصرف مبالغ مالية طائلة قاربت المليون جنيه، خلال شهر، مؤكدا على خوفه على أبنائه من الضياع بعد فقده كل أملاكه، فقام بالتخلص منهم واختلق قصة اختطافهما لإلهاء الأمن وتغيير مجرى القضية.

وأشار المصدر إلى نقل التحقيقات لنيابة شمال المنصورة الكلية بدلا عن نيابة ميت سلسيل لتداعيات أمنية.

وكان الآلاف من أهالي مدينة ميت سلسبيل، التابعة لمحافظة الدقهلية، شيعوا جثماني الطفلين "ريان ومحمد" الذين تم اختطافهما من ملاهى المدينة، وعثر على جثتهما ببحر فارسكور بدمياط، حيث خرجت الجنازة من المسجد الكبير بالمدينة، وسط حالة حزن خيمت على الأهالي الذين طالبو بسرعة القبض على الجناه والقصاص منهم.

بدأت الواقعة باصطحاب "محمود. ن. أ. ع"، طفليه "ريان، محمد"، في نزهة وارتياد الملاهي بالمدينة، وادعائه إلهاء أحد الأشخاص له وصرف انتباهه عن طفليه مدعيا صداقته له، منذ أن كانا تلاميذ، وبعد انصراف الشخص عاد لطفليه فلم يجدهما على الأرجوحة حسبما ذكر.

وكان والد الطفلين أعلن عن مكافأة مالية ٦٠ ألف جنيه لمن يدلي بمعلومات تساعد في التوصل إلى مكانهما، وفور العثور على جثتهما انتقل لمركز مستشفى فارسكور للتعرف على جثتي الطفلين وتسلم جثمانهما.

روابط ذات صلة

غموض وفاة سائحين بريطانيين تهز وزارة السياحة في مصر

حبس المعارض المصري البارز معصوم مرزوق و6 آخرين

مقتل الاسقف المصري يهز الرأي العام القبطي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

وباء خطير ينتشر في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية

مفاجأت جديدة في حادث "طفلى ميت سلسيل"

المغرب: عودة التجنيد الإجباري لـ"تأديب المحتجين" !

بالفيديو .. جندي إسرائيلي يتمرّد خوفاً من الموت!

من هي الدول التي تتهمها روسيا بالاستفزاز في سوريا؟

اليمن.. أعياد بطعم المآسي وحلاوة الصمود

استشهاد طفلين يمنيين بانفجار قنبلة عنقودية في صعدة

شاهد.. نظراً لوعورة بادية السويداء.. تكتيك جديد للجيش السوري

سوريا.. تشكيل لجنة لكتابة الدستور ودعوات اممية لايران وروسيا وتركيا

رؤساء شركات أمريكية كبرى يدينون سياسة ترامب المعادية للهجرة

منظمة التحرير: قطع أمريكا مساعداتها للسلطة إفلاس أخلاقي وسياسي

غموض وفاة سائحين بريطانيين تهز وزارة السياحة في مصر

عقوبات أميركية تطال ثلاثة آسيويين لتجنيدهم ارهابيين

سفير فلسطيني:تقليص مساعدة أميركا خطوة معادية للتسوية

ترامب يلغي زيارة مقررة لبومبيو الى بيونغ يانغ والسبب..

إفتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وإيران

في ختام منافسات الیوم السادس.. ایران في المركز الرابع بدورة الالعاب الآسیویة 2018

مساعد وزير الدفاع لشؤون التفتيش.. قدرة ايران الدفاعية والعسكرية لها أهداف ردعية

بيان صحفي اُممي يدين مجزرة الدريهمي في الحديدة

الامارات تقصف قائد "اللواء 4 عمالقة" المنسحب في اليمن

الأکثر مشاهدة