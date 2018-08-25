شاهد: ترامب يشن حرباً ابتزازية ضد الفلسطينيين تبنياً لاجندة نتنياهو!

العالم - فلسطين

في خطوة رأى فيها الكثيرون تقويضا لعقود من الالتزام الاميركي في فلسطين المحتلة، قررت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الغاء اكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في اعقاب مراجعة لتمويل الضفة والقطاع.

فبعد القدس وتقليص المساعدات المخصصة لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانورا باكثر من 60 بالمائة يأتي القرار الاميركي الجديد ليثير المزيد من السخط والغضب.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي دانت قطع واشنطن مساعداتها للشعب الفلسطيني ووصفته بالسلوك اللاأخلاقي وغير المسؤول، مؤكدة أن استخدام الإدارة الأميركية سياسة اسلوب الابتزاز اداة للضغط لتحقيق مآرب سياسية البلطجة ومعاقبة شعب تحت الاحتلال لن يجلب لها مكانة أو تقديرا في العالم بل هو سلوك يدلل على إفلاسها السياسي والاخلاقي، مشددة على ان الحقوق الفلسطينية ليست برسم البيع او المقايضة.

بدوره، اعتبر السفير الفلسطيني في واشنطن حسام زملط أن القرار الاميركي خفض المساعدات المخصّصة للفلسطينيين "ابتزازا سياسيا" يثبت أن الإدارة الاميركية معادية للسلام، مؤكدا ان هذه الخطوة تأتي لتكرس تخلي واشنطن عن حل الدولتين وتبنيها الكامل لاجندة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المعادية للسلام.

وبعد تقليص مساهماتها المالية في ميزانية الانروا بنسبة كبيرة في كانون الثاني/يناير، كان البيت الأبيض قد قرر في بداية الشهر الجاري استمرار احتجاز 200 مليون دولار من المساعدات الأميركية المباشرة المخصصة لإغاثة الفلسطينيين في غزة والضفة، ما أدى إلى قطع شريان الحياة الإنساني الحيوي في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية والأمنية في المنطقة.

ويتزامن القرار الاميركي مع موجة من خفض الأجور وتسريح المئات من عمال وموظفي وكالة الغوث (أونروا) وغيرهم من عمال الإغاثة الدوليين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ عام 67 من القرن الماضي.