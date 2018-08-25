البث المباشر
الخارجية الروسية: الغرب يبحث عن ذرائع جديدة لطرح مسألة تغيير السلطة في دمشق
مسؤول افغاني: مقتل 3 اشخاص واصابة 8 أخرين بتفجير قرب مكتب للجنة الانتخابية في مدينة جلال اباد بشرق أفغانستان
مسؤولون افغان: تفجير انتحاري قرب احد المراكز الانتخابية في مدينة جلال اباد الافغانية
الدفاع الروسية: واشنطن وحلفاؤها يعدون لضربة جديدة على سوريا بذريعة استخدام دمشق للسلاح الكيميائي
الرئيس روحاني: الشعب الايراني احبط مؤامرة اللوبي الصهيوني ضده في الكونغرس الاميركي وفي المنظمات الدولية
الرئيس روحاني: لا يراودنا ادنى شك أن الشعب الايراني سينتصر على الاعداء وقد نجح في احباط كل المؤامرات ضد البلاد
أ ف ب: آلاف الروهينغا يتظاهرون في مخيماتهم للمطالبة "بالعدالة" في ذكرى مرور عام على نزوحهم
مراسلة العالم: 44 اصابة منها 24 تم تحويلها للمستشفيات وانتهاك مباشر برصاص الاحتلال الاسرائيلي ضد سيارة اسعاف شمال غزة وتحطم زجاجها.
مصدر عسكري يمني: استعادة سوق الجاح الأسفل بالساحل الغربي بعملية نوعية لمقاتلي الجيش اليمني واللجان الشعبية.
مصدر عسكري يمني: استعادة 8 مواقع كان قد تمركز بها مرتزقة العدوان بمنطقتي فضحة و عشار بـجبهة ناطع في البيضاء.

شاهد: ترامب يشن حرباً ابتزازية ضد الفلسطينيين تبنياً لاجندة نتنياهو!

السبت ٢٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

توالت ردود الافعال الغاضبة والمستهجنة لقرار الادارة الاميركية تقليص المساعدات المخصصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية ابتزازا سياسيا رخيصا، مؤكدة ان الحقوق الفلسطينية ليست برسم البيع او المقايضة.

العالم - فلسطين

في خطوة رأى فيها الكثيرون تقويضا لعقود من الالتزام الاميركي في فلسطين المحتلة، قررت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الغاء اكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في اعقاب مراجعة لتمويل الضفة والقطاع.

فبعد القدس وتقليص المساعدات المخصصة لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانورا باكثر من 60 بالمائة يأتي القرار الاميركي الجديد ليثير المزيد من السخط والغضب.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي دانت قطع واشنطن مساعداتها للشعب الفلسطيني ووصفته بالسلوك اللاأخلاقي وغير المسؤول، مؤكدة أن استخدام الإدارة الأميركية سياسة اسلوب الابتزاز اداة للضغط لتحقيق مآرب سياسية البلطجة ومعاقبة شعب تحت الاحتلال لن يجلب لها مكانة أو تقديرا في العالم بل هو سلوك يدلل على إفلاسها السياسي والاخلاقي، مشددة على ان الحقوق الفلسطينية ليست برسم البيع او المقايضة.

بدوره، اعتبر السفير الفلسطيني في واشنطن حسام زملط  أن القرار الاميركي خفض المساعدات المخصّصة للفلسطينيين "ابتزازا سياسيا" يثبت أن الإدارة الاميركية معادية للسلام، مؤكدا ان هذه الخطوة تأتي لتكرس تخلي واشنطن عن حل الدولتين وتبنيها الكامل لاجندة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المعادية للسلام.

وبعد تقليص مساهماتها المالية في ميزانية الانروا بنسبة كبيرة في كانون الثاني/يناير، كان البيت الأبيض قد قرر في بداية الشهر الجاري استمرار احتجاز 200 مليون دولار من المساعدات الأميركية المباشرة المخصصة لإغاثة الفلسطينيين في غزة والضفة، ما أدى إلى قطع شريان الحياة الإنساني الحيوي في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية والأمنية في المنطقة.

ويتزامن القرار الاميركي مع موجة من خفض الأجور وتسريح المئات من عمال وموظفي وكالة الغوث (أونروا) وغيرهم من عمال الإغاثة الدوليين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ عام 67 من القرن الماضي.

روابط ذات صلة

منظمة التحرير: قطع أمريكا مساعداتها للسلطة إفلاس أخلاقي وسياسي

واشنطن تلغي200مليون$ مساعدات مخصصة للفلسطينيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

هكذا بكى قطاع السياحة على السائحين البريطانيين

الابتزاز الترامبي الجديد، والرد الفلسطيني

الالعاب الآسيوية.. الرباع الايراني "سهراب مرادي" يحطم الرقم العالمي في وزن 94 كلغم

صحيفة تكشف تهريب النفط العراقي للامارات

هكذا تكشف "الذئاب المنفردة" عن خطط البغدادي

تفجير انتحاري قرب مكتب اللجنة الانتخابية في مدينة جلال آباد

في ذكرى مرور عام على نزوحهم، آلاف الروهينجا يتظاهرون للمطالبة “بالعدالة”

شاهد: "بندقية الشرق" تعيش ازمة تلوث حادة، والسبب..؟

روسيا تكشف عن تطور خطير تحضره واشنطن وحلفاؤها بشأن سوريا !

الأمم المتحدة تكشف أعمال شغب وإضراب عن الطعام للمهاجرين في ليبيا

بوتفليقة يبعث ببرقية إلى الرئيس الأوكراني ..ماذا جاء فيها؟

الشيخ مطر يونس يهاجم النظام الحاكم في السودان

الكونغو تستبعد زعيم المعارضة بيمبا من قائمة مرشحي الرئاسة

اليونيسف : أوقفوا قتل اطفال اليمن

العالم يودع كوفي عنان يوم الـ13 سبتمبر

هكذا دفع الحجاج المغاربة ثمن الأزمة مع السعودية

واشنطن تنتقد خطة الاتحاد الاوروبي لدعم الاقتصاد الايراني

صندوق النقد الدولي يحذر السعودية

شاهد كيف يتلذذ الاحتلال بقنص المسعفين خلال مسيرات العودة

المسلحون حاولوا مهاجمة المواقع السورية مرتين اليوم!

الأکثر مشاهدة