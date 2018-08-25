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مصر :الشرطة تحبط هجوما إرهابيا في العريش

مصر :الشرطة تحبط هجوما إرهابيا في العريش
السبت ٢٥ أغسطس ٢٠١٨ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

نقلت وسائل اعلامية عن مصدر أمني مصري، اليوم السبت 25 أغسطس/آب، قوله إن الشرطة المصرية أحبطت هجوما إرهابيا في العريش.

العالم - مصر

وأشار المصدر الأمني في تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن قوات الشرطة أحبطت هجوما على حاجز أمني في مدينة العريش شمالي سيناء، وقتلت 4 إرهابيين.

وقال المصدر الأمني إن الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل 4 جنود من الشرطة، وإصابة آخرين.

وأشار المصدر إلى أن المهاجمين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، وبحوزتهم 4 قذائف "آر بي جى".

وقال المصدر الأمني إن قوات الشرطة تحفظت على جثث الإرهابيين، وجاري الكشف عن هويتهم.

وأوضح المصدر الأمني أن قوات الشرطة أجبرت باقي المهاجمين على الفرار، فيما تجري حاليا عمليات مطاردة واسعة لتعقبهم وضبطهم.

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